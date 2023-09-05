Borsada yatırımcıların sayısı bir ayda 1,1 milyon kişi arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre Borsada yatırımcı sayısı 31 Ağustos itibarıyla 6 milyon 257 bin 415 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

5.09.2023 09:30:350
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Borsada yatırımcıların sayısı bir ayda 1,1 milyon kişi arttı

Borsada yatırımcı sayısı yeni halka arzların da önemli katkısıyla yeni tarihi zirvesine ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MMK) yayımladığı verilere göre borsada yatırımcı sayısı 31 Ağustos itibarıyla; 6 milyon 257 bin 415 kişiye ulaşarak rekor tazeledi.

MMK verilerine göre 15 günde yatırımcı sayısındaki artış 627 bin olurken, 1 ayda borsaya giren pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 1 milyon 158 bin 333 kişi oldu.

31 Aralıkta 3 milyon 794 bin 409 olan yatırımcısı sayısı 31 Ağustos itibariyle 2 milyon 462 bin 6 kişi artarken, borsaya giren pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı da sekiz aylık dönemde 2,5 milyona yakın artış gösterdi.

31 Ağustos itibarıyla yatırımcıların 6 milyon 244 bin 55ini yerli yatırımcılar, 23 bin 660sını ise yabancı yatırımcılar oluşturdu. Son dönemde yatırımcı sayısındaki hızlı artışta halka arzlar etkili olurken gençlerin de borsaya ilgisinin arttığı görüldü.

35 yaş altı 657 bin yeni yatırımcı

Ağustos ayında 35 yaş altı yatırımcı sayısı toplamda 657 bin 330 yükseldi. En hızlı artış kişi sayısı olarak 21 bin 628 yeni yatırımcıyla 25-29 yaş aralığında kaydedildi. Bunu 204 bin 68 kişilik artışla 20-24 yaş aralığı ve 176 bin 101 kişilik artışla 30-34 yaş aralığı takip etti.

Son 1 ayda oransal olarak yaşanan değişime bakıldığında ise 20-24 yaş aralığındaki yatırımcı sayısının yüzde 50.2 arttığı görüldü.

Yılbaşından beri e - bebek dahil 31 şirketin halka arzının yapıldığı Borsa İstanbul'da Gıpta Ofis Kırtasiye ve Tarkim Bitki Koruma olmak üzere iki şirketin halka arzı için de talep toplanacak.

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