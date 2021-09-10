Borsa'ya yeni bir şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu, Ersan Alışveriş Hizmetleri’nin halka arz başvurusunu onayladı.

10.09.2021 11:42:000
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Borsa'ya yeni bir şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu, Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusunu onayladı. Kim marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL’den 240 milyon TL’ye yükseltilecek.

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak.

İnternet sitesinde yer alan taslak izahnamesine göre şirket 2020 yılında 15,2 milyon TL kâr yazdı. 2019 yılında şirketin hasılatı 716 milyon TL olurken, 2020’de bu rakam 983,9 milyon TL’ye yükseldi.

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