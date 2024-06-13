Borsaya yönelik vergi çalışması erteleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ise ertelendiğini duyurdu.

13.06.2024 19:30:300
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Borsaya yönelik vergi çalışması erteleniyor

Bakan Mehmet Şimşek şu paylaşımı yaptı:

-Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.

-İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.


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