Borsaya yönelik vergi çalışması erteleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ise ertelendiğini duyurdu.
Bakan Mehmet Şimşek şu paylaşımı yaptı:
-Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.
-İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.
Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 13, 2024
İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir…