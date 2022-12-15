Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar: Son çeyrekte yavaşlama başladı, 2023'e bakıyoruz

Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, yılın son çeyreğinde talepte yavaşlama başladığını, 2023’le ilgili yavaşlamanın nasıl devam edeceğine baktıklarını söyledi.

15.12.2022 16:24:590
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Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar: Son çeyrekte yavaşlama başladı, 2023'e bakıyoruz

Capital Kasım 2022 sayısından

Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, 2021’in ardından daha da iyi bir 2022 geçirdiklerini ancak yılın son çeyreğinde talepte yavaşlama başladığını söyledi.

2023’le ilgili yavaşlamanın nasıl devam edeceğine baktıklarını ifade eden Erkan Kafadar, finansmanın pahalılaşmasının en büyük sorun olduğunu belirtti.

Kafadar; 'Yılın son çeyreğinde global ölçekteki yavaşlamanın arttığını bulunduğumuz sektörlerde çok net görüyoruz. Demir çeliğin, yassı çeliğin temas etmediği sektör yok. Dolayısıyla böyle bir yavaşlama var. 2023’le de ilgili bu yavaşlamanın nasıl devam edeceğine bakıyoruz. Dünyanın fiyat artışları, enflasyon ve finansmana ulaşım maliyeti problemi var. Finansmanın pahalılaşmasının hem günümüze hem yarına etkisi mevcut' dedi.

Borusan’ın 2025 sonuna kadar 800 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında yatırım planladığına dikkat çeken Erkan Kafadar'ın Capital’in sorularına verdiği yanıtları ve röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ


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