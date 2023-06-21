Bosch Türkiye'de güçlü büyüme performansı gösterdi

Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, Türkiye’de 2022 mali yılında net satış gelirini (konsolide edilmemiş şirketlerin satışları ve bağlı şirketlere sağlanan şirket içi teslimatlar dahil olmak üzere) iki kat artışla 83 milyar TL’ye (yaklaşık 4,1 milyar Euro) yükselterek yılı güçlü bir büyümeyle kapattı. Euro bazında ise artış yüzde 14 oldu.

Şirket, yurt içinde 31 milyar TL’lik (yaklaşık 1,8 milyar Euro) konsolide satış gelirine ulaşırken, bir önceki yılla karşılaştırıldığında euro bazında yüzde 27’lik büyüme kaydetti. Türkiye’den dünyanın dört bir yanındaki 40’ı aşkın ülkeye 2022 yılında 52 milyar TL (2,4 milyar Euro) düzeyinde ihracat gerçekleştiren Bosch Türkiye, genel ihracat hacmine yaptığı yüzde 1,1 oranındaki katkıyla lider ihracatçılar arasında yer almaya devam etti.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı ve Temsilcisi Daniel Korioth, “Bu önemli büyüme, başarılı satış stratejimizin ve güçlü ihracat potansiyeli de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz pazarlara yüksek katma değer sağlayan ürün ve servis çözümlerine yaptığımız yatırımların doğru yolda olduğunu bir kez daha teyit ediyor” dedi. Şirket bu sonucu; Mobilite, Sanayi Teknolojileri, Dayanıklı Tüketim Malları ve Enerji ve Bina Teknolojisi iş sektörlerinin doğrudan katkılarıyla elde etti.

Bosch Türkiye, geçtiğimiz yıl 4 milyar TL (yaklaşık 203 milyon Euro) düzeyinde yatırım yaparken, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla çalışan sayısı yaklaşık 19.000 oldu.

Daniel Korioth, mevcut iş yılıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bosch Türkiye olarak geçen yılki satış seviyesini yakalamayı hedefliyoruz. 2023'te beklenen ekonomik zorluklara rağmen, başta hidrojen ve elektromobilite olmak üzere geleceğin teknolojilerine odaklanmaya devam edeceğiz. Bunu gerçekleştirmek için üniversitelerle iş birliklerimizi yoğunlaştırıyor, gelişim ve eğitim iş birliklerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'ye uzun vadeli bağlılığımızı sürdürmeyi ve müşterilerimizin taleplerini karşılamayı hedefliyoruz.”

Küresel yetkinliklere sahip üretim tesisleri

Dünyayı iklim nötr hale getirme sürecinde hidrojen önemli bir rol oynuyor, Bosch ise hidrojen bazlı mobilitenin yolunu açıyor. Türkiye'deki çalışanların Bosch’un küresel çabalarına katkıda bulunduğunu belirten Daniel Korioth, “Şu anda Bursa'daki Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikasında örnek bir hidrojen enjektörü geliştirme çalışması yapıyoruz. Mühendislerimiz, bu ürünün geliştirilmesi için Almanya'daki fabrikalar ve mühendislik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışıyor” dedi. Korioth, enjeksiyon sistemleri alanındaki kapsamlı deneyimi ve yarım asrı aşan başarılı üretim geçmişi nedeniyle fabrikaya bu önemli sorumluluğun verildiğini vurguladı. Daniel Korioth, fabrikanın Endüstri 4.0 alanında dünyanın önde gelen üretim tesislerini bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) platformu 'Global Lighthouse Network'e 2022 yılında katıldığını da belirtti. Bu başarının elde edilmesinde, tesisteki 7.000 kişilik toplam iş gücünün ‘dijital vatandaş’ haline gelmesi için yetkinliklerinin artırılması büyük rol oynadı. Fabrika ihtiyaçlarına göre uygulamaya konulan, hidro-erozyon için kapalı döngü proses kontrolü gibi farklı yapay zeka çözümleri de devreye alındı.

Türk otomotiv endüstrisinin merkezi olan Bursa’daki Fren Sistemleri Fabrikası ise Bosch’un elektromobilite işine katkı sağlayacak. Buna göre fabrika, elektrikli araçların ihtiyacını karşılayacak entegre fren sisteminin (IPB) seri üretimine yıl içinde başlayacak.

Bosch Türkiye, Ar-Ge yatırımlarına devam ediyor

Bosch mühendisleri dünya genelinde önemli projeler üzerinde çalışırken Bosch Türkiye, şirketin ‘Yaşam için teknoloji’ sloganına sadık kalarak Ar-Ge çalışmalarına da bağlı kalmaya devam ediyor. 4 Ar-Ge Merkezinde (Bursa’da 2, Manisa ve Tekirdağ’da birer tane) ve 2 Tasarım Merkezinde (Bursa ve İstanbul’da) yaklaşık 850 çalışanı bulunan Bosch, 2022 yılında bu merkezlere yaklaşık 700 milyon TL (34 milyon Euro) tutarında yatırım yaptı.

Bursa’daki Bosch Rexroth Tasarım Merkezi ise, iş, tarım, ormancılık ve malzeme taşıma makinelerinde kullanılan Güç Fren Valfi ürününün geliştirilmesinde global sorumluluğu üstlendi.

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek çözüm ve servisler sunuyor

İş dünyası teknoloji odağında dönüşürken, Bosch Türkiye pazara yeni çözümler ve servisler sunarak konumunu güçlendiriyor. Bosch bünyesinde yer alan, dünyanın marka bağımsız en büyük servis ağlarından biri olan Bosch Car Service, Türkiye’de bakım-onarım pazarını elektrikli araçlara hazırlamak için kendi uzman ekiplerine Norveç ve Danimarka’da eğitim aldırdı ve bu ekipler, Türkiye’de Bosch Car Service kadrolarına eğitim vererek, küresel bilgi birikimi ve deneyimi Türk yedek parça pazarına taşıdı.

İkili stratejisinin bir parçası olarak Bosch, kendi fabrikalarında Endüstri 4.0 alanında edindiği bilgi ve deneyimi, Türk sanayisiyle paylaşmaya devam ediyor. Otomotiv ve beyaz eşya başta olmak üzere farklı sektörlerdeki firmalara dijital dönüşümün temeli olarak gördüğü yalın üretim konusunda yol gösteren Bosch Türkiye bünyesindeki Endüstri ve İnovasyon Çözümleri Satış Birimi, 5 hazır giyim ve konfeksiyon üreticisi firmaya yalın danışmanlık, eğitim ve uygulama çalışmalarıyla destek vermeye başladı.

Üniversitelerle artan yakın iş birliği

Türkiye'nin ve sektörün dönüşümünde yeni nesil profesyonellerin öneminin farkında olan Bosch, üniversitelerle iş birliği yaparak deneyimlerini gençlere aktarırken, onların bilgi ve becerilerini de geliştiriyor. Bu kapsamda Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, Bursa Teknik Üniversitesi’ne hidrojen enjeksiyon ekosistemi ile ilişkili akademik çalışmalar ve Elektrikli Araçlar ve Otonomi Öğrenci Kulübü bünyesinde kurulacak Hidrojen Takımı için destek veriyor. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu’nun çalışma atölyesi ve tezgâhları Bosch’un katkılarıyla yenileniyor. Yine aynı üniversiteyle geçen yıl gerçekleştirilen Dönem İçi Staj Programı çerçevesinde Mühendislik Fakültesi öğrencileri, bitirme projelerini Bosch Rexroth fabrikasında tamamlarken fabrikanın operasyonlarına katkı sağlayacak çalışmalar yaptı. İstanbul’daki Tasarım Merkezinde görevli mühendisler tarafından, güç-tahrik sistemleri ve elektrikli araçlar konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik Bosch Elektrikli Mobilite Eğitim Programı düzenleniyor. Üçüncüsü düzenlenen programda 37 farklı üniversiteden 78 öğrenci mezun oldu ve mezunların yaklaşık üçte biri kadındı. Bosch Home Comfort Group Türkiye, 2022-2023 yılı bahar döneminde Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Mühendisliği bölümünde HVAC Sistemleri dersini gerçekleştirirken, öğrencilere iklimlendirme sektörüne ilişkin temel konular hakkında bilgiler verildi.

Depremden etkilenen gençlere staj imkanı

Bosch Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk taahhüdüyle Kahramanmaraş depreminin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarını sarmak için de sahada yer aldı. Bosch Grubu, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen şiddetli depremden etkilenen insanlara acil yardım amacıyla toplam 2,5 milyon euro bağışta bulundu ve Bosch fabrikalarından arama-kurtarma ekipleri, çalışmalara ilk günden itibaren aktif olarak katıldı. Arama-kurtarma çalışmalarında Bosch elektrikli el aletleri kullanıldı.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı ve Temsilcisi Daniel Korioth, “Türkiye ve Suriye'deki şiddetli depremin yıkıcı sonuçları bizi derinden etkiledi. İlk önceliğimiz, etkilenen insanlara mümkün olan en kısa sürede yardım sağlamaktı. Bunu çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte yapmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen herkese tekrar geçmiş olsun diliyoruz” dedi.

Bosch Türkiye ayrıca depremden etkilenen gençlerin kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Manisa’daki fabrikaları ve ofislerinde öğrencilere Youthall iş birliğiyle staj imkanı sağladı. Uzun vadeli kariyer gelişimlerini daha da fazla desteklemek için bir eğitim programı ve mentörlük konsepti geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

Bosch Grubu: 2023 yılı genel görünümü ve stratejik yol

Bosch Grubu 2022 yılının zorluklarını aşarken toplam satışlarını 88,2 milyar Euro’ya yükseltti, faaliyetlerden elde edilen FVÖK marjı yüzde 4'den yüzde 4,3'e çıktı. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, “2022'nin zorluklarını iyi bir şekilde aştık, hem satışlarımız hem de marjımız beklenenden yüksek gerçekleşti” dedi. Bosch, Kovid-19 pandemisinin devam eden etkilerine rağmen 2023'ün ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 3,5 artırmayı başardı. Mütevazı ekonomik görünüme rağmen şirket, 2023 yılının tamamı için yüzde 6 ila 9 arasında satış büyümesi hedefliyor. 2023 yılında faaliyetlerden elde edilen FVÖK marjı hedefi yüzde 5 civarında. Ekonomik ve sosyal ortam zorlu olmaya devam etse de Bosch, önceki yıllara oranla önemli ölçüde daha hızlı büyümeyi hedefliyor. Dr. Hartung, “Yaşam için teknoloji’ ile dünyanın her bölgesinde büyümeyi ve ilgili pazarlarımızda ilk üç tedarikçiden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

İklim değişikliğine karşı mücadele, iş dünyasında ve toplumda büyük bir değişime neden oluyor ve aynı zamanda teknolojik değişimi de hızlandırıyor. Dr. Hartung, “Bu teknolojik dönüşüm, elde etmek istediğimiz büyüme fırsatlarının kapılarını açıyor. Bu bağlamda, 'Yaşam için teknoloji' değer yargımız yalnızca elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme gibi ana trendler söz konusu olduğunda değil, aynı zamanda yazılım ve yapay zeka açısından da her zamankinden daha ideal” diye konuştu. Bosch, yazılım tabanlı otomotiv mühendisliğine yönelik bu eğilime, otomotiv tedarik işini yeniden düzenleyerek yanıt veriyor: Bosch Mobilite, gelecekte Bosch Grubu bünyesinde, kendi işinden ve kendi liderlik ekibinden sorumlu bir faaliyet alanı olarak yönetilecek. Amaç, mevcut ve yeni müşteri ihtiyaçlarına tek kaynaktan özelleştirilmiş çözümlerle daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı, yeniden yapılandırılan mobilite işinin yıllık 80 milyar Euro'nun üzerinde satış gerçekleştireceği 2029 yılına kadar ortalama yaklaşık yüzde 6 oranında büyüyeceğini açıkladı.