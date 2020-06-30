BOTAŞ sanayicilere verdiği doğalgaz fiyatını düşürdü

BOTAŞ, sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirim yaptı. Öte yandan EPDK, elektriğe gelecek 3 ay boyunca zam yapmama kararı aldı.

30.06.2020 15:50:000
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BOTAŞ sanayicilere verdiği doğalgaz fiyatını düşürdü

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında indirim yaptı.

Doğalgazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,7 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.

Konutta indirim yok

2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.

Bakan Dönmez'den açıklama

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Dönmez paylaşımında "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Elektriğe 3 ay zam yok

Öte yandan EPDK, 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Buna göre elektrik fiyatında mevcut tarife üç ay boyunca yürürlükte kalacak ve elektriğe zam yapılmayacak.

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