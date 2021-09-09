Boykot kararı alan müteahhitler inşaatları durdurdu

Çimentocu ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık sonrası çıkan boykot kararı sonucunda müteahhitler geçici olarak inşaatları durdurdu. Bloomberg HT'ye konuşan İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, boykotun süresine gelişmelere göre karar vereceklerini duyurdu.

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada daha önce duyurdukları gibi inşaatları geçici olarak durdurduklarını söyledi. Tellioğlu, boykotun süresine gelişmelere göre karar vereceklerini söylerken, "2 günde de bitirebiliriz, 15 gün de uzatabiliriz" diye konuştu.

Daha önce yaptığı açıklamada Tellioğlu, çimento fiyatlarında yüzde 200’ü bulan haksız zamlar olduğunu belirterek çimentocularla masaya oturmak istediklerini belirtmişti. Tellioğlu, masa talebine herhangi bir yanıt alamayınca grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Tellioğlu şu açıklamaları yapmıştı: Çimentocular, ‘üretim kapasitesi 115 milyon ton. 80 milyon tonluk üretim var. Bazıları yurtdışına sattığımızdan dolayı tedarik sorunu yaşıyoruz’ diye açıklama yapıyorlar. Bu, yurtdışına sattığın için tedarik sorunu değildir, bu içeride üretimi kısıtlayarak fiyatı artırma politikasıdır. Bunu doğru bulmuyoruz. Ayrıca şu anda 4-5 büyük yatırımcının ilgili bakanlıklara çimento fabrikası kurmak için müracaatı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla içeride çimento üretimini karşılamada kapasite sıkıntısı varsa bu yatırımcılara izin verilerek çimento sektörünün daha da büyütülmesine tarafız. Gerekirse de çağrımız karşılık bulmazsa biz de çimento fabrikaları kurma girişimine başlayabiliriz.