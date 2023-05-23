Brüt borç stoku 4,5 trilyon lira oldu

Borç stokunun 1 trilyon 736,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 851,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

23.05.2023 09:26:110
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Brüt borç stoku 4,5 trilyon lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 4 trilyon 588,1 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 4 trilyon 588,1 milyar lira oldu. Borç stokunun 1 trilyon 736,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 851,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.



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