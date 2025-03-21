Brüt borç stoku ve hazine alacakları açıklandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku 9,9 trilyon lira olurken, hazine alacakları ise şubat 2025 sonu itibarıyla 28,4 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 9 trilyon 909,6 milyar lira oldu. Borç stokunun 4 trilyon 485,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 424,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 28,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 283 milyon lira tahsil edildi.