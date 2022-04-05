BSH Grubu 2021 için rekor kâr açıkladı

BSH Grubu, 55 yıllık şirket tarihinin en büyük kârını 2021’de elde etti, yüzde 12’lik bir büyümeyle 15.6 milyar euro ciroya ulaştı.

Türkiye’de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla hizmet veren BSH Grubu, dünya çapında da 11 markası ile yeni nesil ev aletleri üretiyor. Bu kapsamda şirket, düzenlediği uluslararası basın toplantısı ile 2021 yılına ait faaliyetlerini paylaştı.

Toplantıda konuşan BSH Grubu CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Carla Kriwet, "Mevcut durumda yaşanan zorluklara rağmen, 2021 yılında yeniden rekor bir verime ulaştık. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımıza gösterdikleri üstün emekleri ve katkıları sebebiyle yürekten teşekkür ederim. Yeni dönemde de bu başarıyı devam ettirmek üzere çalışacağız. Ukrayna'da yaşanan üzücü koşulların yanı sıra halen devam eden koronavirüs pandemisi ve etkileri, tedarik süreçlerindeki değişkenlikler ve yarı iletkenlerin kıtlığı gibi küresel anlamda etki gösteren sorunların gelecek yılda da işlerimizi etkilemeye devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Ukrayna'da çalışanlarının güvenliği için çalışıyor ve insani yardımlarla topluma destek sunuyor

BSH kriz ekipleri, Ukrayna'daki BSH çalışanlarının ve ailelerinin güvenli bir şekilde ülkeyi terk etmesi, ulaşım sağlanması ve kalacak yer ayarlanması konusunda onlara yardımcı oluyor. Buna ek olarak yerel yardım kanallarına da maddi destek sağlıyor.

Şirketin Rusya'daki tüm faaliyetleri askıya alındı. AB’den Rusya’ya tedarik süreçleri durduruldu. Aynı şekilde St. Petersburg'daki iki fabrikasında da üretim durdu.

Dünya çapında istikrarlı büyüme, gelişmekte olan ülkelerde ise güçlü bir büyüme sağlandı

BSH, cirosunu 2021 yılında tüm bölgelerde güçlü bir şekilde artırmayı başardı. Avrupa'nın 1 numaralı ev aletleri üreticisi olan BSH, dünya çapında yüksek kaliteli ev aletlerine duyulan yoğun talebe yanıt veren güçlü global marka portföyünün yanı sıra tüketicilere sunduğu yenilikçi ve dijital hizmetlerinin de katkısı ile tüm bölgelerde büyüme gösterdi.

BSH, Avrupa bölgesinde tartışmasız pazar liderliğini koruyor. 2021’de bu bölgedeki cirosunda %9 oranında bir büyüme sağlandı. Özellikle Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya gibi Batı Avrupa’nın büyük pazarlarının yanı sıra Kuzey Avrupa ve Türkiye'de de önemli ölçüde büyüme kaydedildi.

•Amerika (ABD, Kanada) bölgesinde BSH, %23'lik güçlü bir büyüme ile 2021 faaliyetlerini tamamladı.

•Asya-Pasifik/Afrika bölgelerinde ise BSH, geçen yıla oranla cirosunda %18'lik bir büyüme elde etti. Bölgenin en büyüğü konumundaki Çin piyasasında, geçen yıla oranla cirosunu %17 artırmayı başardı. Çin'de BSH, merkezi Çin’de olmayan ev aleti üreticileri arasında lider konumda.

Bu sonuçları değerlendiren BSH Grubu CMO’su Matthias Ginthum; "Uzun vadede başarıya ulaşmak için yaptığımız operasyonları çeşitlendiriyoruz, talep artışı beklediğimiz küçük ölçekli pazarlarda da ciromuzu artırmak için çalışıyoruz. Avrupa'daki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amerika'da büyüme stratejimiz, lüks ve üst kademe ürünlerde tüketicilerin ilk tercihi olmak üzerine kurulu. Aynı şekilde Çin'de, üst ve orta fiyat kademesinde, piyasadaki güçlü konumumuzu, inovasyon alanında da lider pozisyonunu yakalayarak pekiştirmek ve daha da ileriye taşımak istiyoruz. Afrika ve Hindistan bölgesi, büyüme stratejimizin uygulamaya konulması bakımından ana lokasyonlar. Halihazırda Hindistan’ın Chennai şehrinde üretimimize devam ediyoruz. Aynı zamanda Mısır'da da Afrika kıtasındaki ilk fabrikamızın inşaatına başladık" şeklinde konuştu.

Tüm ürün kategorilerinde büyüme kaydedildi

2021 yılındaki en güçlü satış faktörleri, önceki yıla kıyasla %20'lik bir büyüme oranıyla soğutucu ürünleri kategorisi, sonrasında ise pişirici ürünleri kategorisi (fırın +%14, ocak ve aspiratörler +%13) oldu. Çamaşır yıkama alanında ciroda %9'luk bir büyüme sağlandı. Bulaşık makineleri ürün kategorisindeyse %7'lik bir artış kaydedildi. Kahve otomatları, mutfak makineleri ve elektrikli süpürgeler gibi küçük ev aletlerinde de %9 oranında pozitif gelişme görüldü.

BSH'nin yaklaşık 15.000 çalışandan oluşan müşteri hizmetleri kadrosu ve servis ortakları, koronavirüs pandemisinin ikinci yılında da tüketicilere 50 ülkede kesintisiz destek vermeye devam etti.

Üretimde daha fazla çalışan

2021 yılının sonuna kadar BSH, önceki yıla göre yaklaşık %4 oranında artışla dünya çapında 62.400 çalışana istihdam sağladı. Artan talepleri karşılayabilmek için özellikle üretim alanında yeni işe alımlarda artış yaşandı.

Yerel tesis yatırımları hız kazandı

BSH, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yerel Ar-Ge merkezleri için yaptığı yatırımların yanı sıra Çin, Mısır ve Meksika'daki gelişmiş ve yeni kurulan üretim tesisleriyle de farklı bölgelerdeki tüketicilerin özel beklenti ve ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda bölgesel üretim sayesinde taşıma mesafeleri ve tedarik zincirleri kısalıyor, CO2 emisyonlarının azaltılmasına da önemli bir katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda Ar-Ge harcamaları 2021 yılında 47 milyon Euro artarak toplamda 755 milyon Euro'ya, diğer bir deyişle toplam cironun %5'ine ulaştı. Gelecek dönemde de tüketici odaklı inovasyonlara, IoT çözümlerine, tüm değer zincirinde dijitalleşme ve işleyen bir dönüşüm ekonomisi oluşturma konularına odaklanılacak.

BSH sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları için tüketicileri destekliyor

2021 yılında BSH’nin gerçekleştirdiği küresel araştırmalara göre; tüketiciler, rahatlıktan ödün vermeksizin sürdürülebilir bir yaşam tarzı yürütmeye her geçen gün daha fazla önem veriyor. Ev aleti seçiminde ise uzun ömürlü kullanım, düşük enerji/su tüketimi ve sürdürülebilir malzeme kullanımı ön plana çıkıyor. Hijyen ve yiyecek tazeliğinin yanı sıra gıda israfının azaltılması da önem kazanan diğer bir başlık.

Tüketicileri bu yönde desteklemek üzere BSH, yenilikçi cihaz ve servis çözümleri sunuyor. Şirketin yeni, akıllı bulaşık makineleri, etkin enerji tasarruflu yıkama programları önerip su ve enerji tüketimi hakkında bilgi veriyor. Bu sayede BSH, tüketicilerin kendi CO2 ayak izlerini azaltmasına yardım ediyor.

Ayrıca sürdürülebilirlik konusunun tam merkezinde de iç mekan bahçe sistemi bulunuyor. Tüketiciler, SmartGrow Life ile sağlıklı otlar ve bitkiler yetiştirip uzun taşıma mesafelerinin önüne geçerek dönüşüm ekonomisini bizzat kendileri destekleyebiliyor. Aletlerde kullanılan beyaz plastiklerin tamamı %100 geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemeler.

BSH, yeni aletlerin üretiminde git gide daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor. 2025 yılına kadar BSH ev aletlerinin en az %25'i geri dönüştürülmüş malzemeden üretilecek.

BSH, kısa bir süre önce Avusturya'da başlayan "Refurbished" (yenilenmiş) pilot projesi gibi yeni iş modellerine de yatırım yapıyor. Tüketiciler, BlueMovement abonelik modeliyle 2021 yılından beri Almanya ve Hollanda'da ev aletlerini kiralayabiliyor. WeWash paylaşım modeli ise 2016 yılından beri Almanya ve Avusturya'da büyük sitelerde oturanlara, uygulama üzerinden çamaşır makinesi rezerve etme ve her yıkama işlemi için elektronik ödeme yapma imkânı tanıyor.

Sürdürülebilir bir yaşamın yeni nesil teknolojiler ve bütüncül bir bakış açısıyla mümkün olduğunu dile getiren BSH CEO'su Dr. Carla Kriwet: "Sürdürülebilirlik ve kârlılık birbiriyle çelişmiyor. Tam aksine; sürdürülebilir süreçlere ve ürünlere yaptığımız yatırımlar, yalnızca kurumsal bir sorumluluk değil, aksine karşılığını aldığımız eylemlerdir" dedi.

Lars Schubert BSH'nin yeni COO’su olarak 1 Nisan’da görevine başladı

1 Nisan 2022 itibarıyla Lars Schubert, BSH Grubu’nun yeni Operasyon Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi (COO) görevini üstlendi. Schubert, daha önce Çin'de BSH'nin Teknoloji Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi (CTO) görevlerini sürdürüyordu.

BSH Hausgeräte GmbH, 2021 yılında 15,6 milyar euro toplam cirosu ve dünya genelinde 62.000 çalışanı ile ev aletleri sektöründe küresel bir lider konumunda. Şirketin marka portföyü Bosch, Siemens, Gaggenau ve Neff gibi on bir ünlü ev aletleri markasının yanı sıra, ekosistem markası Home Connect ve Kitchen Stories gibi hizmet markalarından oluşmakta. BSH üretim faaliyetlerini 40 fabrikada yürütmekte olup 50 ülkede varlığını sürdürmekte. BSH, bir Bosch Grubu şirketi olarak faaliyet göstermekte.