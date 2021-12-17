BSH Grubu: Dünyanın yarısını Türkiye’den yönetiyor

BSH Grubu’nun 130 ülkeyi kapsayan ve Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar bölgesi 2021 yılını %12 dolayında bir büyüme ve yaklaşık 2 milyar Euro’luk bir ciroyla kapatmayı hedefliyor. Bölgede 11 fabrikada yaklaşık 11 bin çalışan bulunuyor. Gelişen pazarlar bölgesi BSH Grubu’nun toplam üretiminin %22’sini gerçekleştiriyor.

BSH Grubunun dünyadaki en önemli 3 merkezinden biri de Çerkezköy’de bulunuyor. Bölgede 2021 yılında Ar-GE’ye yapılan yatırım toplam satış gelirinin %5,1'i seviyesindeydi.

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher; “Gelişen Pazarlar Bölgesi pandeminin başlangıcında meydana gelen zorlukların başarıyla üstesinden geldi ve genel satış gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Gelişmekte olan ekonomiler, gelişmiş ekonomilerden daha hızlı büyümeye devam ediyor ve dünya gayri safi hasılasındaki paylarını artırıyor. Biz de BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi olarak 2021 yılında güçlü büyümemizi sürdürdük. Belirsizlikler ve küresel pandeminin zorluklarını tüm çalışanlarımızın olağanüstü katkısı ve bağlılığı ile başarıyla aştık. Tüketicilerin evlerinde ve mutfaklarında geçirdikleri zamanın artmasıyla sektörümüz önemli bir büyüme yaşadı. COVID-19 sırasında değişen tüketici davranışları yeni fırsatlar sunuyor. Hijyen ve sağlığa yönelik yeni trendin sürmesini bekliyoruz. Güçlü marka portföyümüz, yenilikçi ürünlerimiz ve dijital çözümlerimiz tüketicilerin istek ve beklentilerini karşılamamızı sağladı.” diye konuştu.

BSH on-line perakendede büyümeye devam ediyor

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Ataman, “Farklı pazarlarda, çeşitli yeniliklere büyük yatırımlar yaptık ve dijitalleşme konusunda büyük başarılar elde ettik. Dijitalleşme ve doğrudan müşteriye dokunan kanallar (D2C) başarımızda ve büyümemizde önümüzdeki dönemde en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecek. BSH'nin e-ticaret hacmi geçen yıl %25 büyüdü. Tüketiciler tavsiye almak ve evden uygun bir cihazı seçmek için on-line araçları giderek daha sık kullanmaya başladı. Home Connect dijital ekosistemi, BSH'nin önde gelen bağlantılı ev aletleri üreticisi konumunun daha da genişlemesini ve yapay zekanın geleceğe yönelik kullanımını destekledi. Home Connect gibi inovatif girişimlerimizle yalnızca tüketici ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda kaynakları da korumaya devam edeceğiz. Geçen yıl yakaladığımız olumlu ivmenin süreceğine inanıyoruz. “dedi.

Yeni fabrika Mısır'da açılacak

BSH Gelişen Pazarlar bölgesindeki yatırım projelerine devam etti. Araştırma ve Geliştirme yatırımları toplam satış gelirinin %5,1’ini oluşturdu.

BSH Grubu, Afrika'daki ilk fabrikasını ise Mısır’da açacak. Fabrikanın inşaatı 2022'de başlayacak ve 2024'te faaliyete geçecek. BSH yeni pişirme fabrikası için yaklaşık 30 milyon Euro yatırım yapacak. Fabrikanın kapasitesi, Afrika ve Orta Doğu'daki tüketiciler için özel olarak geliştirilmiş, yılda 350.000'den fazla cihazın üretimi için tasarlandı. Başkent Kahire’ye yakın 10. Ramazan Şehri'nde bulunan 30.000 metrekarelik tesis, şirketin dünya çapındaki 13. pişirme fabrikası olacak. Son teknoloji fabrika, BSH'nin verimlilik ve sürdürülebilirlik konusundaki yüksek standartlarına uygun olacak ve karbon nötrlüğü elde edecek.

BSH sürdürülebilirlik konusuna odaklanıyor

BSH, dünya çapındaki tüm BSH üretim, geliştirme ve idari tesislerinin CO₂ nötr hale geldiği 2020'nin sonlarında daha fazla sürdürülebilirlik yolunda bir dönüm noktasına ulaştı. Bu, öncelikle binalarda ve fabrikalarda enerji verimliliği önlemleri, yenilenebilir enerji kullanımının genişletilmesi ve yeşil elektrik satın alınması yoluyla sağlandı. Ayrıca BSH, iklim koruma projelerini destekleyerek CO₂ emisyonlarını da dengeliyor. BSH 2030 yılına kadar kendi ürettiği yeşil enerji oranını mevcut 10 GWh'den beş kat artıracak.

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher, “Sürdürülebilirlik BSH için zorunlu bir önceliktir” dedi ve şunları söyledi: “Enerji verimliliğine ek olarak, döngüsel ekonomi çalışmalarımız, BSH'nin sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanmasına önemli bir katkı sağlıyor. Cihazlarımızın bileşenlerinin malzemeleri, ambalajları ve yeniden kullanılabilirliği, geliştirme sürecinin en başında sürdürülebilirlik için tasarlanmaktadır. Aynı zamanda cihazları sürdürülebilir iş modelleriyle yenileyerek döngüsel ekonomiyi güçlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuzu dünyamız, insanlar ve refah boyutlarında ele alıyor ve insanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.

'Tüketicilere yakınız'

Devam eden küresel pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin belirsizliklerle karşılaşmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle tedarik zinciri problemleri, yükselen enerji fiyatları, yüksek malzeme maliyetleri ve lojistikteki zorlukların sektörü etkileyeceğini öngörüyoruz. Ancak bölgedeki tecrübemiz ve tüketicilere olan yakınlığımızla tüm bu zorlukların başarıyla üstesinden geleceğimizden eminiz.