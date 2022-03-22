‘Bu Bi İhtiyaç’ Hareketi Koruncuk Vakfı’nı destekliyor

Yemeksepeti, #bubiihtiyaç kampanyası kapsamında, Koruncuk Vakfı tarafından desteklenen kız çocuklarının kişisel bakım ihtiyaçları için 100 bin TL destekte bulundu.

Yemeksepeti, kadınların temel bir ihtiyacı olan hijyenik ped konusunda bilinirlik ve ekonomik erişilebilirlik için başlattığı #bubiihtiyaç kampanyası kapsamında, Koruncuk Vakfı tarafından desteklenen kız çocuklarının kişisel bakım ihtiyaçları için 100 bin TL destekte bulundu.

Yemeksepeti’nin 7-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği #bubiihtiyaç kampanyası hem yayınlanan farkındalık filmi ile hem de siparişlerde sunulan ek ürünler ile bu alanda önemli bir harekete öncülük etti. Proje kapsamında milyonlarca kişiye ulaşıldı, on binlerce kişi hediye ped kampanyasından yararlandı.

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, 8 Mart Dünya Kadınları Günü kapsamında, kadınların hijyen ve sağlığı için aldığı temel bir ihtiyaç ürünü olan pedlere erişimin önündeki sosyal ve ekonomik engelleri kaldırmak için harekete geçti. Bu doğrultuda farkındalık çalışmaları ve ürün desteği sunduğu ‘Bu Bi İhtiyaç’ girişimini, Koruncuk Vakfı’na yaptığı bağış ile tamamladı. Yemeksepeti, 100 bin TL değerinde bir bağışla Koruncuk Vakfı tarafından desteklenen kız çocuklarının yıllık kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oldu.

Yemeksepeti, ‘Bu Bi İhtiyaç’ hareketi kapsamında yayınladığı bilgilendirici filmler ile hijyenik pedlerin kadınlar için temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak hedefiyle, uzman bir psikolog desteği ile hazırlanan 9 farklı video, 60 milyonun üzerinde izlendi. Sosyal medyada etkili 200’ü aşkın ismin desteklediği filmler, 150 binden fazla etkileşimle yüksek bir ses getirdi.

Aynı zamanda, 7-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanya ile Yemeksepeti Banabi’den sipariş edilen her bir ped için bir ped hediye edildi. Bu sayede Yemeksepeti ücretsiz hijyenik pedleri ülke çapında 58 ilden on binlerce kişiye ulaştırdı.

Son olarak ‘Bu Bi İhtiyaç’ hareketini gerçekleştirdiği bağış desteği ile güçlendiren Yemeksepeti, Koruncuk Vakfı tarafından desteklenen 150’ye yakın 10 ila 18 yaş arası kız çocuğu ve genç kızlara kişisel bakımları için destekte bulundu.