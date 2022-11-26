Bu hafta yatırım araçları nasıl performans gösterdi?

BIST 100 endeksi, en düşük 4.463,53 ve en yüksek 4.939,73 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,68 artarak 4.874,34 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,68, avro/TL yüzde 0,58, dolar/TL yüzde 0,10 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,10 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.463,53 ve en yüksek 4.939,73 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,68 artarak 4.874,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.049 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 azalışla 7.028 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.722 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.720 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 yükselişle 18,6400 liraya, avro da yüzde 0,58 artarak 19,3460 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,30 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 2,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 8,47 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.