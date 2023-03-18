Bu hafta yatırım araçları performansı ne oldu?

Bu hafta ABD doları yüzde 0,2 artışla 19,0070 liraya, avro da yüzde 0,2 kazanımla 20,2130 liraya yükseldi.

18.03.2023 09:37:180
Paylaş Tweet Paylaş
Bu hafta yatırım araçları performansı ne oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,6 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 5,1, dolar/TL yüzde 0,2, avro/TL yüzde 0,2 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.065,31 ve en yüksek 5.429,33 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,6 azalarak 5.136,44 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,1 değer kazancıyla 1.192 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,1 artışla 7.986 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.860 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.955 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,2 artışla 19,0070 liraya, avro da yüzde 0,2 kazanımla 20,2130 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,08 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,6 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,5 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yerini koruma taktikleri

Yerini koruma taktikleri

Yeni CEO'nun katlama planı

Yeni CEO'nun katlama planı

BÜYÜMENİN YENİ ROTASI

BÜYÜMENİN YENİ ROTASI

Mevcudu koruyacağız

Mevcudu koruyacağız

Global kadın liderin gücü nereden?

Global kadın liderin gücü nereden?

2023'te sorunlu alacak oranı yükselecek

2023'te sorunlu alacak oranı yükselecek

Yorum Yaz