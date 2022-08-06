Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,98 kazançla 2.750,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. En yüksek seviye rekorunu kırdı

6.08.2022 09:01:000
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Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,10, altının gram satış fiyatı yüzde 0,71, dolar/TL yüzde 0,21 değer kazandı, avro/TL 0,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.600,28, en yüksek 2.762,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,10 artarak 2.750,49 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,71 kazançla 1.021,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,71 artışla 6.842 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.663 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.675 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,21 değer kazanarak 17,9580 liraya yükseldi, avro yüzde 0,04 düşüşle 18,2510 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,04 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,15 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.


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