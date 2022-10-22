Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıl?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65 bireysel emeklilik fonları yüzde 1,95 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonlarında yüzde 7,00 ile en çok 'Hisse Senedi Fonları' kazandırdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,48, altının gram satış fiyatı yüzde 0,10, dolar/TL yüzde 0,08, avro/TL yüzde 1,19 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.641,40 ve en yüksek 3.952,22 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,48 artarak 3.934,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 değer kazanarak 986 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,09 artışla 6.606 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.615 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.617 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,08 değer kazanarak 18,6050 liraya, avro da yüzde 1,19 artarak 18,3300 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,95 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,00 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.



