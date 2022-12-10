Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıldı?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,39 bireysel emeklilik fonları yüzde 0,18 değer kaybetti. Kategorilerine göre ise yatırım fonlarında en çok kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

10.12.2022 09:14:550
Paylaş Tweet Paylaş
Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıldı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,85, altının gram satış fiyatı yüzde 0,65, avro/TL yüzde 0,78, dolar/TL yüzde 0,08 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.711,43 ve en yüksek 5.032,57 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,85 artarak 5.005,30 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,65 değer kazancıyla 1.076 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 artışla 7.210 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.753 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.765 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,08 yükselişle 18,6450 liraya, avro da yüzde 0,78 artarak 19,6550 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,39 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,18 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İkinci el online otoda satışlar ve fiyatlar arttı

İkinci el online otoda satışlar ve fiyatlar arttı

Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi

2022 Dünya Kupası’nda Tekfen İnşaat İmzası

2022 Dünya Kupası’nda Tekfen İnşaat İmzası

TRT World Forum 2022: Hangi mesajlar verildi?

TRT World Forum 2022: Hangi mesajlar verildi?

Bankaların net döviz oranında yeni düzenleme

Bankaların net döviz oranında yeni düzenleme

AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı

AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alındı

Yorum Yaz