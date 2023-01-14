Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu?

Geçen hafta sonu 1.840 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.900 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 0,13 kazanımla 18,7950 liraya, avro da yüzde 2,19 artarak 20,3360 liraya yükseldi.

14.01.2023 09:20:270
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Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,68 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 3,39, avro/TL yüzde 2,19,  dolar/TL yüzde 0,13 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.601,25 ve en yüksek 5.416,73 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,68 azalarak 4.984,86 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,39 değer kazancıyla 1.160 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,70 artışla 7.795 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.840 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.900 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,13 kazanımla 18,7950 liraya, avro da yüzde 2,19 artarak 20,3360 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,03 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,28 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.


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