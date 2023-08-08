Bu yıl Capital500'de dikkat çekenler: Ayrıntılarda neler var?

Araştırmanın sonuçlarına göre; Capital500 ligine 128 yeni şirket katıldı. 2021’de ilk iki arasındaki makas 53,59 milyar TL’yken 2022’de 170,6 milyar TL oldu. 10 milyar TL barajını geçen şirket sayısı 2021’de 81’ken 2022’de 162 oldu. Listede 50 milyar TL barajını yakalayan şirket sayısı 11’den 31’e çıktı.

2022’de ortalama ciro, 16 milyar 189 milyon 33 bin 287 TL olarak gerçekleşti. 3 haneli büyüme gerçekleştiren şirket sayısı 2021’de 103 iken 2022’de 285’e çıktı. 22 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2021’de bu sayı 18’di. İlk 10 şirketin ihracat toplamı 2021’de 18,38 milyar dolarken 2022’de 15,53 milyar dolar oldu.

* Capital500 Araştırmasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz