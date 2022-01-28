Bundle yeni internet sitesini duyurdu

Popüler haber uygulaması Bundle masaüstü uygulaması gibi tasarlanan Bundle Web’i (www.bundle.app) duyurdu.

28.01.2022 12:40:000
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Bundle yeni internet sitesini duyurdu

Bundle’ın açıklamasına göre Bundle.app web sitesi; bundle aplikasyon datasını algoritmik olarak derleyerek günün en çok okunan, en popüler haberlerini filtreliyor

Bu sayede kullanıcılar, gün içinde en çok etkileşim alan içeriklerden ve trendlerden haberdar olurken, ilgi alanları doğrultusunda teknoloji, spor, ekonomi ve bilim gibi kategorilerden popüler haberleri de takip edebiliyor.

Bundle’ın masaüstü deneyimi; kullanıcıların gün içinde önemli gelişmelerin anlık bildirimlerini aldığı slack widget’ı ile başlamıştı. Bundle’ın bu anlamdaki ikinci hamlesi olan web sitesi, gününü bilgisayar başında geçiren ya da o esnada mobil cihaz kullanmak istemeyen okuyucuların ihtiyaçları ve temiz bir okuyucu deneyimi gözetilerek tasarlandı.

Gündem, bilim & teknoloji, finans, yaşam ve spor kategorilerinde görselliğe dayalı bir kürasyon yapan Bundle Web; global ve Almanya dahil olmak üzere üç edisyona sahip.

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