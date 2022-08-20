Bungalov ve tiny house turizmi büyüyor

Son dönemlerde popülerliği gittikçe artan bungalov ve tiny house tipi tatil modellerine ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle bölgesel turizmin canlanması adına da büyük önem arz eden bungalov ve tiny house modeli konaklamalara ilginin artmasıyla ilgili açıklama yapan seyahat acentesi Hepsi Bungalov’un kurucusu İlker Kulaksız, “Şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyen insanlar için özellikle İstanbul ve bölgesindeki beyaz yakalıların bungalov ve tiny house gibi konaklama seçenekleriyle, Sapanca, Maşukiye, İğneada, Bolu’nun çeşitli köyleri gibi destinasyonları tercih ettiğini görüyoruz” dedi.

“Şehir merkezine yakınlıkları tercih sebebi oluyor”

Bungalov ve tiny house tipi konaklama seçeneklerinin her mevsim rağbet gördüğünü dile getiren İlker Kulaksız, “Kaş, Kalkan gibi bölgelerdeki bungalov ve tiny houselar yaz aylarında çok talep ediliyor, Sapanca, Maşukiye ve Bolu’daki yapıların ise sonbahar ve kış ayları ağırlıklı olmak üzere her mevsim doluluk oranı yüksek olmakta. Tabi burada şehir merkezine yakınlık durumu da popülerliği arttıran bir diğer unsur. İstanbul’a 1.5-2 saat uzaklıkta olan Sapanca ve Maşukiye bölgesi, hafta sonu şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşıp kafa dinlemek isteyenler için önemli bir bölge” dedi.

“Pandemiden sonra ilgi buraya kaydı”

Covid-19 pandemisinden sonra insanların kalabalıklardan uzak, sakin ve kişisel alanlarının daha fazla olduğu tatil bölgelerini tercih etmeye başladıklarını dile getiren Hepsi Bungalov kurucusu İlker Kulaksız, “Covid-19 pandemisinden sonra tatil alışkanlıkları gerçekten değişti. Bunu rezervasyon taleplerinden de görebiliyoruz. İnsanların, yasakların kalkmaya başladıktan hemen sonra sadece kendilerine ait olan ve kendilerini evlerinde hissedecekleri bir tatil anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Bu durum da bungalov ve tiny house turizmini canlandıran bir diğer gelişme oldu” ifadelerini kullandı.

“Rezervasyon taleplerinin daha çok artacağını öngörüyoruz”

Bungalov ve tiny house turizminde rezervasyon taleplerinin artacağını öngürdüklerini açıklayan İlker Kulaksız, “Her geçen gün artan bir talep var. İstanbul ve çevre bölgeleri dahil olmak üzere Doğu Karadeniz’e kadar yeni bungalov ve tiny house yapılar için çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki yılın ortalarına kadar binlerce yeni bungalov ve tiny house daha misafirlerini ağırlamaya başlamış olacak. Gördüğümüz hareketlilik hem bu turizme yönelik ilginin arttığını hem de gelecek dönemlerde de bu tip konaklama modellerinin tercih edilmeye devam edeceğini göstermekte” dedi.