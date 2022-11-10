‘Bunu her sabah 1 saat yapmazsanız yüzde 100 para kaybedersiniz’

O’Shares Investments başkanı Kevin O’Leary parasını korumak için her sabah uyguladığı bir sabah rutinini anlatıyor.

CNBC’nin haberine göre girişimci, yatırımcı O’Leary sabah 05:00 ile 05:30 arasında uyanıp egzersiz yaptıktan sonra bir saatini haberleri okuyarak geçiriyor. Küresel piyasalar ve güncel olaylar hakkında güncel bilgilere sahip olduğundan emin olmak için araştırma yapıyor, makaleler okuyor ve dünyanın dört bir yanından yayınları izliyor.

O’Leary bunu yapmanın işlerinde karar vermek için çok önemli olduğunu ve maliyet yüksek hatalardan kaçınmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

O’Leary, “Bilgiye yatırım yapmalısınız. Bilgi olmadan kararlar alırsanız, size garanti ederim, zamanın %100′ünde para kaybedersiniz” diyor.

O’Leary’nin süreci sosyal medyadaki bilgi akışını takip etmekten daha titiz. “Başarılı kalmanızın yolu, kendinizi iyi bir filtreye dönüştürmektir. Neyin gerçek neyin gerçek olmadığını damıtabilmelisiniz” diyor.

O’Leary, günlük sabah haberleri takibi sırasında saçma makalelerden uzak durduğunu, Asya ve Avrupa’dan yayınları takip ettiğini, çünkü piyasaların daha erken açıldığını ve günle ilgili ipuçları verdiğini söylüyor.

Firmasına bankalar tarafından gönderilen akademik ve bilimsel makalelere öncelik veriyor. O’Leary okuduğu her haberin doğruluğunu kontrol ettiğini, birden fazla kaynak tarafından desteklenip desteklenmediğine baktığını da aktarıyor.

O’Leary günlük sabah haber saati sona erdiğinde günün geri kalanında çalışmaya başlıyor. O’Leary, “Bunu sabahları yapan ve çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak için günde 60 dakika ayıran ve bunu tutarlı, rutin bir temelde yapan insanların daha verimli olduğunu görüyorum” görüşünü aktarıyor.

O’Leary aslında medya okur yazarlığına vurgu yapıyor ve doğru kaynaklardan beslenmeyen haberleri izlemenin, sadece sosyal medya takip etmenin zamanı boşa harcamak olacağını, kişiyi verimsiz bir insan haline getireceğini düşünüyor.