Burkino Faso'da ilk İstikbal mağazası açıldı

Başkent Ouagadougou'da hizmete alınan mağazanın açılışına İstikbal yöneticileri, bölge halkı ve çok sayıda davetli katıldı.

İstikbal'in yeni yatırım durağı Burkina Faso oldu. İstikbal'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Batı Afrika ülkelerinden Burkino Faso'da açtığı yeni mağazasıyla yurt dışı yatırımlarına yenisini ekledi.

Başkent Ouagadougou'da hizmete alınan mağazanın açılışına İstikbal yöneticileri, bölge halkı ve çok sayıda davetli katıldı. Ouagadougou İstikbal, Burkina Faso'daki ilk İstikbal mağazası olma özelliğini taşıyor.

İstikbal, Kuzey ve Doğu Afrika'dan sonra Batı Afrika pazarında da yatırımlarına devam ederek "Made in Türkiye" kalitesini bütün Afrika'da bilinir hale getirmeyi sürdürüyor.



