Bütçe nisanda 50 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75 artarak 164 milyar 114 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 93,6 artışla 214 milyar 281 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, nisanda 50 milyar 167 milyon lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-nisan döneminde 786 milyar lira harcama gerçekleştirilirken bütçe gelirleri 766,6 milyar liraya ulaştı.



Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan 2021'de 110 milyar 708 milyon lira iken geçen ay yüzde 93,6 artışla 214 milyar 281 milyon liraya yükseldi. Böylelikle bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira ödeneğin yüzde 12,2'si kullanılmış oldu.



Geçen yılın nisan ayında bütçe, 1 milyar 666 milyon lira faiz dışı fazla verirken bu yılın nisan ayında 31 milyar 33 milyon lira faiz dışı açık oluştu.



Faiz hariç bütçe giderleri, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111,8 artarak 195 milyar 146 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 12,9 olarak hesaplandı.



Nisanda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artarak 45 milyar 54 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 424 milyar 781 milyon lira ödeneğin yüzde 10,6'sı kullanıldı.



Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,3 artışla 6 milyar 871 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 69 milyar 147 milyon lira ödeneğin yüzde 9,9'u kullanılmış oldu.



Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 128 milyar 150 milyon lira ödeneğin yüzde 12,2'si harcandı. Nisanda yüzde 138,2 artışla 15 milyar 636 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.



Cari transferler nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127,9 artışla 94 milyar 970 milyon lira olarak belirlendi. Bütçede öngörülen 657 milyar 273 milyon lira ödeneğin yüzde 14,4'ü kullanıldı.



Nisanda 19 milyar 690 milyon lira sermaye gideri, 1010 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 11 milyar 916 milyon lira oldu.



Faiz giderleri söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 19 milyar 135 milyon lirayı buldu.



Bütçe gelirlerinde artış



Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın nisan ayında 93 milyar 791 milyon lira iken bu yılın nisan ayında yüzde 75 artarak 164 milyar 114 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin nisan ayı gerçekleşme oranı 2021'de yüzde 8,5 iken geçen ay yüzde 11,1 oldu.



Vergi gelirleri tahsilatı geçen ay Nisan 2021'e kıyasla yüzde 78,6 artarak 136 milyar 281 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise Nisan 2021'de yüzde 8,3, geçen ay yüzde 10,8 olarak tespit edildi.



Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, nisanda yüzde 56,4 artışla 23 milyar 7 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 3 milyar 977 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 849 milyon lira olarak belirlendi.



Vergi türleri itibarıyla nisanda geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 45,9, kurumlar vergisi yüzde 61,2, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 20,1, özel tüketim vergisi yüzde 85, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 70,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 131,3, damga vergisi yüzde 38,6, harçlar yüzde 107,1, diğer vergiler tahsilatı yüzde 95,8 arttı.



Ocak-nisan dönemi gerçekleşmeleri



Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Nisan 2021 döneminde 432 milyar 43 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 81,9 artışla 785 milyar 996 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2022'de merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira ödeneğin yüzde 44,9'u kullanılmış oldu.



Faiz hariç bütçe giderleri ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 87,1 artarak 682 milyar 23 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 45,1 olarak hesaplandı.



Personel giderleri söz konusu dönemde yüzde 50,9 artışla 175 milyar 474 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 424 milyar 781 milyon lira ödeneğin yüzde 41,3'ü kullanıldı.



Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,2 artarak 28 milyar 147 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 69 milyar 147 milyon lira ödeneğin yüzde 40,7'si kullanılmış oldu.



Ocak-nisan döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 128 milyar 150 milyon lira ödeneğin yüzde 36'sı harcandı. Bu dönemde yüzde 96,4 yükselişle 46 milyar 99 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 81,8 artarak 318 milyar 969 milyon lirayı buldu. Bütçede öngörülen 657 milyar 273 milyon lira ödeneğin yüzde 48,5'i kullanıldı.



Söz konusu dönemde 36 milyar 44 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 916 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 75 milyar 373 milyon lira olarak hesaplandı. Faiz giderleri yüzde 54 yükselerek 103 milyar 974 milyon liraya çıktı.



Bütçe gelirleri



Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-nisan döneminde 437 milyar 906 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 75,1 artışla 766 milyar 638 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ocak-nisan dönemi gerçekleşme oranı 2021'de yüzde 39,8, bu yılın aynı döneminde yüzde 52,1 oldu.



Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde 2021'in ocak-nisan dönemine göre yüzde 78,5 artarak 591 milyar 438 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 47 olarak kayıtlara geçti.



Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de aynı dönemde yüzde 65 artarak 155 milyar 352 milyon liraya yükseldi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 13 milyar 939 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 5 milyar 909 milyon lira olarak belirlendi.



Vergi türleri itibarıyla ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi yüzde 43,3, kurumlar vergisi yüzde 150,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 44,5, özel tüketim vergisi yüzde 49,3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 62,8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 121, damga vergisi yüzde 24,2, harçlar yüzde 64,9 ve diğer vergi gelirleri yüzde 79,6 artış gösterdi.



