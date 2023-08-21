Çalık Enerji'den Libya'ya ikinci santral

Törene Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin yanı sıra Libya Genel Elektrik Şirketi (General Electricity Company) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed el-Meşay, Libyalı bakanlar, Çalık Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz katıldı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya Genel Elektrik Şirketi tarafından yürütülecek projeye Alman Siemens şirketinin de destek vereceği aktarıldı. Başbakan Dibeybe, "Çalık Enerji'nin projeyi en kısa sürede tamamlayacağını ve Güney Trablus Elektrik Santralinin inşaatının tamamlanmasının ardından ülkede elektrik kesintisi yaşanmayacağını" ifade etti. Libya Başbakanı, 10 Temmuz 2022'de, o dönemde protestolara neden olan elektrik krizine çözüm bulma sözü vermişti. Çalık Enerji daha önce de Libya'nın Başkenti Trablus'un 100 km doğusunda, El-Hums Basit Çevrim Elektrik Santralini inşa etmişti. 550 megavatlık proje Aralık 2016'da tamamlanmıştı.