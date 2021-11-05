Çalışma Bakanı Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,"Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,"Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusuna ilişkin, şunları söyledi:

"Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz."

Sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçişiyle ilgili Bakan Bilgin, "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.