Çalışma Bakanlığı açıkladı: Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri açıkladı.

16.06.2023 13:10:160
Paylaş Tweet Paylaş
Çalışma Bakanlığı açıkladı: Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları ne zaman ödenecek?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler belli oldu.

Buna göre, SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

Bu kapsamda 14,4 milyon emeklinin hesabına toplam 25,7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ticari araçların öncüsü Maxus artık Türkiye'de

Ticari araçların öncüsü Maxus artık Türkiye'de

Sınır ötesi atak

Sınır ötesi atak

Yeni yatırımlara ilham verebilecek keyifli bir gezi deneyimi: Balkanlar ve İtalya

Yeni yatırımlara ilham verebilecek keyifli bir gezi deneyimi: Balkanlar ve İtalya

Erken rezervasyon fırsatına yoğun talep

Erken rezervasyon fırsatına yoğun talep

"Tarımsal emtia fiyatlarında büyük artış bekliyoruz"

"Tarımsal emtia fiyatlarında büyük artış bekliyoruz"

"Beş yılın en iyi rekoltesini bekliyoruz"

"Beş yılın en iyi rekoltesini bekliyoruz"

Yorum Yaz