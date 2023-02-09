Capital CEO Profil Anketi yayınlandı: CEO’lar zor yıla hazır mı?

Capital her yıl gerçekleştirdiği CEO Profil anketini yayınladı. Bu yıl 325 CEOClub üyesinin katıldığı ankette, dünya ve Türkiye’ye özel çoklu risklere karşı liderler pozisyonlarını sıkılaştırıyor.

Capital, her yıl ocak ayında CEOProfil anketini yayınlıyor. Yeni yıla ilişkin beklentileri ortaya koyan anket, bir nevi yol haritası oluşturuyor.

Capital Ocak 2023 saysısından

2022’ye göre daha belirsiz ve zorlu geçeceği düşünülen 2023 anketinin sonuçlarına göre “endişeli CEO” sayısının arttığı görülüyor. Bu yıl 325 CEOClub üyesinin katıldığı ankette, dünya ve Türkiye’ye özel çoklu risklere karşı liderler pozisyonlarını sıkılaştırıyor.

CEOProfil anketine göre iş dünyasının 3’te 1’i, 2023’te işleri açısından değişen bir şeyin olmayacağı görüşünde. Yaklaşık 5’te 1’i işlerinin iyileşmeye başlayacağını belirtirken, yüzde 16,2’si “İşlerimiz iyi olacak”, yüzde 16,2’si de “İşlerimiz kötü olacak” diyor.

ÇOKLU RİSKLER

Zorlu yılda iş dünyası açısından birçok risk de bulunuyor. Anket katılımcılarına göre bu risklerin başında enflasyondaki artışın sürmesi, finansmana erişimin zorlaşması ve seçim ekonomisine girilmesi geliyor. Kur artışlarının devam etmesi, ihracat pazarlarının resesyona girmesi, Türkiye’nin risk priminin yükselmesi de yine öne çıkan riskler arasında yer alıyor. Bu durum karşısında CEO’lar en çok borçlanmada temkinli olacak. Satın almalar, yatırım ve yeni istihdam yaratmak konuları da temkinlilik listelerinde ilk üçte.

ÖNCELİK LİSTESİ

Bu yıl CEO’ların ajandalarında ilk sırada nakit akışı sağlamak var. Kârlılığı artırmak ikinci, verimlilik de üçüncü sırada yer alıyor. Dijitalleşme yatırımları, maliyetleri düşürmek, sürdürülebilirlik ve büyümek de ajandalarının diğer maddelerini oluşturuyor. CEO’lar kısa dönemde şirkette verimlilik ve performans artışı sağlamak için kârlılık yönetimine, maliyet düşürücü aksiyonlara, iyileştirme projelerine odaklanacak. Yeni teknolojilere yatırım yapmak, yeni ürün geliştirip yeni alanlara girmek, kârsız iş ve sektörlerden çıkmak, organizasyon yapısını değiştirmek, yeniden yapılanmak da başvuracakları diğer yöntemler olacak.

CEOProfil Anketinin sonuçlarını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ







