Capital Dijitalleşen İşler’in konuğu Senur Biçer

Capital Djitalleşen İşler’in konuğu Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer.

4.08.2021 07:43:000
Paylaş Tweet Paylaş
Capital Dijitalleşen İşler’in konuğu Senur Biçer

Capital Djitalleşen İşler’in konuğu küçük ev aletleri sektörünün öncü markalarından Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer. 

-Türk markalarının dünya küçük ev aletleri sektöründeki konumu nasıl? 

-Arnica dijitalleşme yolculuğuna nasıl başladı ve bu yolculuğu nasıl devam ettiriyor? 

-Pandemi sürecinde Arnica neler yaptı?-Senur Biçer’in ajandasında hangi konu başlıkları var? 

Arnica ile ilgili merak edilen daha bir çok konuyu Capital Dergisi Ceo Talk Yazarı Selçuk Ergenç sordu Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer cevapladı. İyi seyirler

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Temmuzda fiyatı en fazla artan "yurt içi turlar" oldu

Temmuzda fiyatı en fazla artan "yurt içi turlar" oldu

Temmuzda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde

Temmuzda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde

Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda azaldı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda azaldı

Yıllık enflasyon yüzde 18,95 olarak açıklandı

Yıllık enflasyon yüzde 18,95 olarak açıklandı

ABD Hazinesi borç limitini aşmamak için olağanüstü tedbirleri devreye soktu

ABD Hazinesi borç limitini aşmamak için olağanüstü tedbirleri devreye soktu

Akaryakıt bayi denetim sistemi kurulması için tüzel kişiler yetkilendirilecek

Akaryakıt bayi denetim sistemi kurulması için tüzel kişiler yetkilendirilecek

Yorum Yaz