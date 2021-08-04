Capital Dijitalleşen İşler’in konuğu Senur Biçer

Capital Djitalleşen İşler’in konuğu küçük ev aletleri sektörünün öncü markalarından Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer.

-Türk markalarının dünya küçük ev aletleri sektöründeki konumu nasıl?

-Arnica dijitalleşme yolculuğuna nasıl başladı ve bu yolculuğu nasıl devam ettiriyor?

-Pandemi sürecinde Arnica neler yaptı?-Senur Biçer’in ajandasında hangi konu başlıkları var?

Arnica ile ilgili merak edilen daha bir çok konuyu Capital Dergisi Ceo Talk Yazarı Selçuk Ergenç sordu Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer cevapladı. İyi seyirler