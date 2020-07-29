Capital500 açıklandı! Zirve değişmedi

Capital500 araştırması açıklandı. Tüpraş yine ciroda en büyük şirket olarak birinciliği bırakmadı. İkinci THY ve üçüncü ise Petrol Ofisi oldu. Araştırmanın tüm detayları Capital Ağustos sayısında...

29.07.2020 16:39:000
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Capital500 açıklandı! Zirve değişmedi

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Capital500 araştırması, ekonomi ve iş dünyasına ayna tutuyor. Büyümelerin azaldığı 2019’da Capital500 şirketleri reel olarak yüzde 2,1 büyüdü; kârları ise yüzde 6,2 oranında daraldı.

Her yıl ağustos ayında yayınlanan Capital500 araştırmasında, Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketinin ciro ve kârlılık rakamları, sektör ve illerine göre en büyük şirketlerin listesi yer alıyor.

Capital500 araştırmasının sonuçlarına göre 500 büyük şirketin sıralandığı listenin zirvesindeki Tüpraş yine ciroda en büyük şirket olarak birinciliği bırakmadı. İkinci Türk Hava Yolları ve üçüncü ise Petrol Ofisi oldu. Onu dördüncü sırada Opet izledi.

2019 cirolarına göre Capital500 araştırmasında listenin ilk 10’unda yer alan dev oyunculardan dördünün yeri değişirken, altısı yerini korudu. 2018 yılında yedinci olan BİM Birleşik Mağazalar beşinciliğe, beşinci olan Ford Otosan yedinciliğe, onuncu sırada yer alan Ahlatcı Kuyumculuk sekizinciliğe, on üçüncü sırada yer alan RC Rönesans İnşaat onunculuğa geldi.

GIDACILAR ÖNDE

Capital500’de şirketlerin sektörel dağılımına göz attığımızda 66 şirketle listede en fazla yer alan sektör gıda-içecek. Onu 52 şirketle ikinci sırada enerji, 46 şirketle üçüncü sırada otomotiv sektörü takip ediyor. 2018 yılında yine sayısal liderliği elinde bulunduran gıda sektöründen 57 şirket listede yer almıştı. 2018’de şirket sayısında ikinci olan enerji sektöründen 48, üçüncü olan sektör otomotivden ise 44 şirket yer alıyordu.

Gelir açısından yapılan katkıda tablo değişiyor. Capital500 cirosuna en büyük katkıyı yapan sektör yine açık ara enerji-petrol. 2019’da sektörün Capital500 cirosundan aldığı pay yüzde 19,5 oranında gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 10,4’lük payla otomotiv geliyor. Bu sektörleri de sırasıyla perakende, gıda-içecek, demir-çelik, ulaştırma, elektrik-elektronik, inşaat, kuyum ve telekom takip ediyor.

2018’den 2019’a sektörlerin Capital500’e yaptığı katkı sıralamasında çok büyük bir değişiklik olmadı. Perakendenin 2018’de yüzde 6,6 olan payı yüzde 8,7’ye, gıda-içecek sektörünün yüzde 6,7 olan payı yüzde 7,4’e çıktı. Öte yandan inşaatın yüzde 5,8 olan payı yüzde 4,9’a, demir-çeliğin yüzde 8,4’lük payı yüzde 6,7’ye geriledi. Bu değişimler de yine inşaat ve sanayideki daralmayı gözler önüne seriyor.

500 BÜYÜKTE BÜYÜME VE KÂRLILIK DARALDI

2018 yılında nominal olarak yüzde 36,9 büyüme yaşayan Capital500 şirketlerinin toplam cirosu ise 2019 yılında yüzde 16,3 oranında büyüdü. Ancak cirosal büyüme hızı reelde daha keskin bir düşüş yaşadı. Reel olarak 2018’de yüzde 17,8’lik büyüyen Capital500 cirosu, 2019’da yüzde 2,1’lik büyüme yakalayabildi.



Öte yandan 2019’da düşen talep ve artan maliyetler de şirketleri kârlılık konusunda ciddi şekilde baskıladı. Bu süreçte birçok şirket kârdan taviz verdi. 2018 yılında Capital500’de nominal olarak kârlılık yüzde 19 oranında artış kaydederken, 2019’de bu artış yüzde 6,9 oldu. Reele baktığımızda ise kârdaki tahribat net olarak görülüyor. 2018’de reelde yüzde 2,4 oranında yükselen Capital500 şirketlerinin toplam kârı, 2019’da yüzde 6,2 oranında daraldı.


2019’da 235 şirket kârını paylaşmamayı tercih etti. Ayrıca kâr hanesine zarar yazan şirket sayısındaki artış 2019’da da devam etti. 2017’de kârını açıklayan 311 şirketten 34’ü zarar ederken, 2018’de kâr açıklayan 251 şirketten 37’si zarar yazmıştı. 2019’da ise kârını paylaşan 265 şirketten 39’u zarar açıkladı.

GİRİŞ BARİYERİ YÜKSELDİ

10 yıl öncesine Capital500 listesine girmek zorlaştı. 10 yıl öncesiyle bir kıyaslama yaptığımızda ise 2009 yılında Capital500’e girmek için aşılması gereken bariyer 92,9 milyon dolardı. Bu yılki Capital500 listesine ise 2019 sonuçlarına göre 151,9 milyon dolar ve üzeri cirosu olan şirketler girebildi.  

Yeni araştırmanın sonuçlarına göre listeye yeni katılan birçok şirket olduğu da dikkat çekiyor. 2018 yılında listeye giren yeni şirket sayısı 53 iken 2019’da bu sayı 70 oldu. Yeni katılan 70 şirketin sektörel dağılımına baktığımızda karşımıza şu tablo çıkıyor: Gıda-içecekte 13, enerji-petrolde 9, ticaret-hizmette 5, perakende, tekstil-konfeksiyonda 4’er, demir-çelik, makine, turizm, otomotiv, inşaat ve bilişimde 3’er, dış ticaret, elektrik-elektronik, ilaç dağıtım, kimya, mobilya ve tarımda 2’şer, gübre, lojistik, plastik, savunma ve ulaştırmada 1’er şirket Capital500’e giriş yaptı.

CAPITAL500’DE DİKKAT ÇEKENLER

-    Capital500 ligine 70 yeni şirket katıldı.

-    Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 151,9 milyon dolara geriledi.

-    Listenin zirvesi ile en altı arasındaki gelir makası kapanıyor. 2018’de makas 120,3 katken 2019’da makas 104 kata düştü.

-    Zirvedeki ilk 2 oyuncu arasındaki gelir makası kapanmaya başladı.

-    2019’da 7 şirket üç haneli büyüdü. 2018’de 9 şirket üç haneli büyümüştü.

-    2019’da 287 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2018 yılında 401 şirket çift haneli büyümüştü.

-    500 şirketten 80’i ciroda küçüldü. 2018’de bu sayı 25’ti.

-    500 şirketten 233’ü kârını açıklamamayı tercih etti.

-    2019’da kâr bilgisi veren 267 şirketten 39’u zarar açıkladı.

-    44 şirket 10 milyar TL’nin üzerinde ciro kaydetti. 2018 yılında bu sayı 38’di.

-    16 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2018’de bu rakam 18’di.

      

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 50 ŞİRKETİ (2019 yıl sonu rakamlarına göre)        

     Firma adı    Ciro (TL)

1    Tüpraş     89.600.776.000
2    Türk Hava Yolları    75.118.000.000
3    Petrol Ofisi    53.662.903.006
4    Opet Petrolcülük     46.380.765.739
5    BİM Birleşik Mağazalar     40.211.942.000
6    Shell&Turcas Petrol     39.325.332.000
7    Ford Otosan    39.209.019.000
8    Ahlatcı Kuyumculuk    34.752.655.746
9    Arçelik    31.942.000.000
10    RC Rönesans İnşaat    27.742.267.000
11    Ereğli Demir Çelik    27.465.185.000
12    Ahlatcı Metal Rafineri    26.687.012.149
13    Toyota Otomotiv    26.059.116.581
14    Oyak Renault     24.635.365.339
15    A101 Yeni Mağazacılık    24.284.917.446
16    Turkcell    23.996.262.000
17    Türk Telekom    23.657.108.000
18    Anadolu Efes Biracılık    23.313.811.000
19    Migros    23.191.364.000
20    LC Waikiki Mağazacılık    22.600.000.000
21    Star Rafineri    20.929.952.765
22    Enerjisa Enerji     19.453.085.000
23    Tofaş Oto Fabrika    18.896.914.000
24    *    18.171.095.538
25    Şişecam    18.058.686.000
26    Selçuk Ecza    17.808.667.101
27    Vestel Elektronik     17.174.123.000
28    İskenderun Demir Çelik    16.453.358.365
29    Şok Marketler    16.051.963.222
30    Kibar Dış Ticaret     15.116.627.860
31    Vodafone     15.100.000.000
32    JTI Tütün Ürünleri Pazarlama    15.032.539.443
33    Mercedes-Benz Türk     13.861.490.342
34    Hyundai Assan Otomotiv     13.399.329.522
35    Aselsan     13.012.551.000
36    TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay    12.855.429.724
37    TGS Dış Ticaret    12.406.438.678
38    Coca-Cola İçecek    12.245.010.000
39    Petkim    11.672.220.000
40    Limak İnşaat     11.259.126.740
41    Pegasus Hava Taşımacılığı    11.025.224.523
42    Enka İnşaat     10.733.112.000
43    Tekfen İnşaat     10.536.710.000
44    Aygaz    10.211.013.000
45    BSH  Ev Aletleri    9.927.522.556
46    *    9.916.507.760
47    Doğuş Otomotiv    9.844.133.000
48    *    9.809.233.003
49    Hayat Kimya     9.700.000.000
50    Otokoç    8.662.994.000
       
       
    * = İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN ŞİRKETLER    


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