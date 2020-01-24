Careem de Türkiye'ye veda etti

Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem Türkiye’den çıkıyor. Türkiye’de taksiler aracılığı ile hizmet veren girişim, iki yıl önce Türkiye pazarına girmişti. Türkiye’den çıkma kararını kullanıcılarına gönderdiği mesaj ile duyuran Careem'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“DÜZENLEYİCİ FAKTÖRLERİN EKSİKLİĞİ”

“Üzülerek belirtmek isteriz ki, kaptanlarımıza ve müşterilerimize hizmet etme ve büyüme için sağlıklı bir ortam sağlayan düzenleyici faktörlerin eksikliği nedeniyle Türkiye’deki servislerimizi 31 Ocak gece yarısından itibaren, durdurma kararı aldık. Size özel, güvenli ve arkadaş canlısı yolculuklar sunmak bir ayrıcalıktı. Hesabınızda kalan krediniz varsa, lütfen bunları 31 Ocak’tan önce kullanın, aksi takdirde bu tarihte kalan krediler kayıtlı kredi kartınıza iade edeceğiz. Bu yolculuğa katılan ve misyonumuza inanan herkese teşekkür ediyoruz.”

3.1 MİLYAR DOLARA SATILDI

Türkiye’nin de dahil olduğu 15 ülkede faaliyet gösteren Careem, yaklaşık 1 yıl önce ABD’li rakibi Uber tarafından 3.1 milyar dolar karşılığında satın alınmış, satın almanın ardından ise Dubaili şirket kendi markasıyla faaliyet göstermeye devam etmişti.

Careem’in 90 kentte faaliyeti bulunurken, uygulamaya kayıtlı sürücü sayısı dünya çağında 1 milyon olarak açıklanıyor. Faaliyet gösterdiği ülkelerde 30 milyon kullanıcısı bulunan Careem, Türkiye’de İstanbul, Bursa ve Adana’da hizmet veriyordu. Türkiye’nin yanı sıra Umman pazarından da çıktığını açıklayan Careem, alınan kararın kârlılık stratejisi kapsamında olduğunu bildirdi. Türkiye ve Umman’dan çıkan Careem’in hizmet verdiği ülke sayısı 13’e düşmüş oldu.

GLOVO DA ÇIKMIŞTI

Bu hafta içinde, merkezi İspanya'da bulunan mobil uygulama Glovo da aralarında Türkiye'de bulunan dört farklı ülkeden çekilme kararı aldığını açıkladı.