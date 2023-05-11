Cari açık serisi 17. aya ulaştı

Cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç, cari işlemler hesabında 1 milyar 372 milyon dolar fazla oluştu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari, işlemler hesabında 1 milyar 372 milyon dolar fazla oluştu. Böylelikle Türkiye ekonomisinde 17 ay üst üste cari açık görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2023'te cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı martta 6 milyar 298 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 88 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi martta 1 milyar 354 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 80 milyon dolar net giriş kaydetti.

Beklentiler...

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlar kaynaklı 238 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 33 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 238 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 33 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 256 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 36 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, genel hükümet 750 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirirken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 805 milyon dolar ve 745 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları martta 1 milyar 442 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 610 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 147 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 757 milyon dolar yükseldi.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet ve bankalar sırasıyla 8 milyon dolar ve 7 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 464 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde martta 264 milyon dolarlık net azalış oldu.