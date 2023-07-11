Cari işlemler hesabı 7,9 milyar dolar açık verdi

Mayıs ayında, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 283 milyon dolar açık oluştu.

11.07.2023 10:28:240
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Cari işlemler hesabı 7,9 milyar dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 283 milyon dolarlık açık oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2023'te cari işlemler hesabı 7 milyar 933 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 10 milyar 480 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 858 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 320 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 9 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.



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