Carrefoursa'da hedef 1000 bayi... Promosyonlu satış oranı yüzde 50'ye geldi

2020 yılında ilk kez bayilik vermeye başlayan CarrefourSA, Mayıs 2022 itibarıyla 20 ilde 100 bayiye ulaştı. Şirket Türkiye’de girişimci ruhu ve özellikle kadın girişimciliği destekleyerek 3 yılda bayi sayısını 1.000’e çıkarmayı hedefliyor.

Nilüfer Gözütok Ünal/Capital - ÖZEL

CarrefourSA büyümede rotayı bayilik sistemine çevirdi. Türkiye’nin her yerinde bayileriyle yol almayı planlayan CarrefourSA’nın 3 yıl içindeki hedefiyse bayi sayısını 1.000’e ulaştırmak. Bu sistemle Türkiye’nin girişimci ruhunu ve özellikle kadın girişimcileri desteklediklerini belirten CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, bayiliğin Türkiye’de organize perakendenin büyümesine katkı sunacağını söyledi. “Türkiye’de organize perakendenin payı yüzde 30-40 civarında. Avrupa’da bu oran yüzde 85’e dayanıyor. Organize perakende de gidecek yer çok fazla. Bu yüzden bu yolda ilerliyoruz. Bayilik de buna yardımcı oluyor” dedi. CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, sorularımızı şöyle yanıtladı:



Bayilik sistemine ne zaman geçtiniz?

2020 yılında geçtik. Aslında Carrefour’un Avrupa’da bayilikleri var ve bilgi birikimimiz oradan da geliyor. Belçika ve Fransa gibi pek çok Avrupa ülkesinde de Carrefour’un bayilik sistemi mevcut.

CarrefourSA’nın şu anda kaç şehirde bayisi var?





Bayi olarak 23, CarrefourSA olarak da 40 şehirdeyiz.





Bayilik bedeli ve koşulları neler?





Metrekare için ortalama 1.800- 2.500 TL’lik bir maliyet öngörebiliriz.





Yatırımın geri dönüş süresi nedir?

Yatırımın geri dönüş süresi mağazanın metrekaresi, şehri ve lokasyonuna göre değişebiliyor. Genelleme yapmasak da İstanbul ve Anadolu’daki bayilerde değişiklikler olabiliyor. Bir iki yıl içinde yatırımın geri dönüşü alınabiliyor. Bu girişimciler için güzel bir fırsat. Girişimci ruhu ve özellikle kadın girişimcileri destekliyoruz. Şu an 100 bayimizin 15’i kadın girişimci. Daha fazla kadın bayimiz olsun istiyoruz. Bu nedenle başvurularda da önceliklendiriyoruz. Bayilerimiz bizim bilgimiz, lojistik ağımız ve pazarlama kabiliyetimizle CarrefourSA tabelası altında ailemizin bir parçası oluyor. Ürün tedarik ediyor, IT sistemlerini kuruyoruz. Bayilerimizin bulundukları semtte doğru fiyatla ekonomik olarak hizmet verebilmesini sağlıyoruz.

İndirim ve promosyonlardan bayiler de yararlanıyor mu?

Biz işlerimizi bayi ve kendi mağazamız olarak ayırmıyoruz. Yaptığımız indirimleri bayilerde de yapıyoruz. Aynı promosyon ve indirimlerden tüm CarrefourSA tabelası altındaki müşterilerimiz eşit bir şekilde faydalanabiliyor.

Hedefiniz kaç bayiye ulaşmak?

3 yıl içerisinde hedefimiz 1.000 bayiye ulaşmak. 12 tane depomuzun kullanımı tamamen bayilerimize açık.





Bu durumda toplam mağazalarınızın yüzde kaçı bayi olacak?

Tamamı bayi olsa hayır demeyiz. Hayalimiz o olabilir ancak kolay değil. Odağımız e-ticaret ve bayiler. Bazen mağazamızı devrettiğimiz de oldu tabii. Mesela bir şehirdeyiz ve tekiz, bayimize “onu al sen yönet” diyoruz.

Bayilikte hedefinizdeki iller neler?

Aslında Türkiye’nin tamamında olabiliriz. Ancak adım adım gidiyoruz. 100 bayimiz var ve şu ana kadar bayilerimizden zarar eden olmadı. Bu oldukça önemli. Biz burada çok dikkatli davranıyoruz. Belli başlı ölçüm kriterlerimiz var. Kazancı da belli bir oranda koruyoruz. Gerekirse kendi kazancımızdan kısıyoruz. Halihazırda da küçük bir komisyon alıyoruz. Amacımız bayinin kazanıp büyümesi. Ayrıca bayilik organize perakendenin de büyümesine destek olacak. Türkiye’de organize perakendenin payı yüzde 30-40 civarında. Avrupa’da bu oran yüzde 85’e dayanıyor. Organize perakende de gidecek yer çok fazla. Bu yüzden bu yolda ilerliyoruz. Bayilik de buna yardımcı oluyor. Her ikisiyle birlikte organize perakendeyi destekliyoruz. CarrefourSA’nın dünya çapındaki standartlarını lokal yerlere uygulamış oluyoruz.

Sektörde sizin gibi bayilikle büyümeye odaklanan başka marka var mı?

Gıda perakendesinde aslında yok diyebiliriz. O yüzden pek çok konuda olduğu gibi bunda da öncü olmak istedik. Ama bundan sonra bizi takip etmek isteyen olabilir. Bundan da memnuniyet duyarız. Hem Carrefour’un hem Sabancı Holding’in felsefesi esneklik ve çeviklik üzerine. O yüzden hem global hem lokal olmayı aynı anda başarabiliyoruz. Aslında tüm hikayenin özü de bu.

Bayileriniz dışında girişimciliği başka nasıl destekliyorsunuz? Örneğin yerel üreticilerle ne tür iş birlikleri yapıyorsunuz?

Her şehirde farklı üreticilerle çalışıyoruz. Yerel üreticileri destekliyoruz. Çalıştığımız yerel üreticilerin oranını da sürekli artırma eğilimindeyiz.



“200 MİLYON TL YATIRIM YAPACAĞIZ”

CarrefourSA olarak bu yıl ne kadarlık bir yatırım yapacak kaç yeni mağaza açacaksınız?

Bizim bu yıl için 200 milyon TL’lik bir yatırımımız var. Bunun yüzde 80’i mağaza açılışlarına gidecek. Dijitalleşme yatırımlarımız oluyor. Bu yıl kendimiz 50’den fazla mağaza 200’e yakın da bayi açacağız. Toplamda hedefimiz bu yıl 250 mağaza açılışı yapmak.

Peki 2021’de kaç mağaza açtınız?

2020 ve 2021’de pandemi etkileri mevcut. 40 ila 100 bandında bir açılış oldu.



“ENFLASYONUN AŞAĞI İNMESİNDE KATKIMIZ VAR”





Enflasyonist ortamda tüketiciyi desteklemek için neler yapıyorsunuz?

Aslında enflasyonu düşüren şey organize gıda perakendesi. Bizim de enflasyonun aşağıya doğru inmesinde katkımız var. Üretim maliyetleri arttığı zaman hepsini yansıtmıyoruz.

PROMOSYONLU SATIŞ ORANI YÜZDE 50’YE GELDİ

Bu dönemde indirimli satış oranı arttı mı?

Biz promosyon oranlarımızı artırdık. Promosyonlu satış oranı yaklaşık yüzde 50’lere geldi.

Gelirlerinizin yüzde kaçı private label ürünlerinizden geliyor? Burada hedefiniz nedir?

Yüzde 15’i private label ürünlerden oluşuyor. Hedefimiz yüzde 30. Buna da 1,5 yılda ulaşmayı istiyoruz.

“ORGANİK VE İNORGANİK BÜYÜMEYE AÇIĞIZ”

Büyürken satın alma ve birleşme fırsatlarıyla da ilgileniyor musunuz?

Biz organik ve inorganik büyümeye açığız. Burada doğru optimizasyon ve doğru zamanlama önemli. Biz rekabeti seviyoruz. O yüzden farklı şehir ve ülkelerde de olmak istiyoruz. Hatta yakın zamanda benzin istasyonları içinde de ilk bayimizi açacağız. Oradan da bize oldukça fazla talep var.

Gıda perakendeciliğinde hızlı teslimat girişimleri sektörü nasıl etkiliyor?

Bu rekabet aslında bizi e-ticaret konusunda hızlı yatırımlar yapmaya ve büyümeye itti. Bizim dijitalleşme konusunda hızlı yol almamızı sağladı. Bu durum sadece bizi değil tüm sektörü hızlandırdı.