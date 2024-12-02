CarrefourSA’ya MAPIC Awards’tan büyük ödül

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, MAPIC Awards 2024’te “En İyi Perakende İnovasyonu & Yapay Zekâ Projesi” ödülünü kazanarak; Türkiye’de bu kategoride ödül alan ilk organize gıda perakende markası oldu.

Uluslararası perakende ve ticaret sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan MAPIC Awards, her yıl sektördeki en yenilikçi ve etkili projeleri ödüllendiriyor. Bu yıl, 150’den fazla projenin yarıştığı ödül programı, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ odaklı girişimlerin gelecekteki etkisini vurguladı.

CarrefourSA, Florawise iş birliğiyle hayata geçirdiği “Greenwise Energy Usage Transition and Reduction for CarrefourSA” projesiyle, enerji tüketimini optimize etmek ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla otonom yapay zekâ (AI) teknolojilerini kullanan yenilikçi bir çözüm sunuyor. Mağazalarında enerji tüketim modellerini analiz eden sistem ile dış çevresel koşullar ve iç değişikliklere göre HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme), soğutma ve aydınlatma sistemlerini gerçek zamanlı olarak optimize ederek %20 enerji tasarrufu sağlayan CarrefourSA, proje kapsamında 29.000 ton karbon salınımını engelledi.