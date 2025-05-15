Çelebi’den Hindistan açıklaması: Tüm hukuki yollara başvuracağız

Hindistan, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çelebi Hava Servisi bağlı ortaklıkarının güvenlik izinlerini iptal etti. Çelebi Hava Servisi, tüm idari ve hukuki yollara başvuracağını bildirdi.

Çelebi Hava Servisi, Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının güvenlik izinlerinin iptali konusunda tüm idari ve hukuki yollara başvuracağını bildirdi. Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

•Sermayesinin %99.9'una sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi Airport Services India Pvt. Ltd.'nin ("CASI")'nin faaliyet gösterdiği (i) Delhi (DEL) Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı, (ii) Bengaluru (BLR) Kempegowda Uluslararası Havalimanı, (iii) Cochin (COK) Uluslararası Havalimanı, (iv) Hyderabad (HYD) Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı, (v) Goa (GOX) Manohar Uluslararası Havalimanı ve (vi) Kannur (CNN) Uluslararası Havalimanları'nda,

• Sermayesinin %61'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi GH India Private Limited ("CGHI")'in faaliyet gösterdiği Ahmedabad Uluslararası Havalimanı'nda,

• Sermayesinin %59'una sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi Nas Airport Services India Private Limited'ın ("Celebi Nas") faaliyet gösterdiği Mumbai (BOM) Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda,

• Sermayesinin %74'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited ("Celebi Delhi Cargo") faaliyet gösterdiği Delhi (DEL) Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda,

• Sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi GS Chennai Private Limited ("CGSC") faaliyet gösterdiği Chennai (MAA) Uluslararası Havalimanı'nda

havaalanı yer hizmetleri ve antrepo hava kargo hizmetlerinde bulunabilmeleri için Hindistan'da tabii olunan mevzuat gereği kendilerine verilen güvenlik izinlerinin, ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından iptal edildiğine dair Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu'nun talimatları yukarıda belirtilen ilgili bağlı ortaklıklarımıza 15.05.2025 (bugün) tarihinde tebliğ edilmiştir.

İşbu tebligatlar neticesinde CASI, CGHI, Celebi Nas'ya, Celebi Delhi Cargo ve CGSC'nın yukarıda belirtilen havalimanlarındaki faaliyetleri, Hindistan'daki ilgili mevzuat gereğince askıya alınmış durumdadır.

Sermayesinin %65'i uluslararası yatırımcılara (Amerika, Kanada, Suudi Arabistan, Singapur, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bazı ülkelerden çeşitli yatırımcılar) ve geri kalan %35'i ise Çelebioğlu Ailesi'ne ait olan Çelebi Havacılık Holding A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Şirketimiz, Hindistan dışında Türkiye, Macaristan, Almanya, Tanzanya ve Endonezya'daki çeşitli havalimanlarında faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Hindistan'daki bağlı ortaklıklarımız vasıtasıyla ülkenin havacılık sektörünün gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunan Şirketimiz, 2009 yılından bu yana Hindistan'da yer hizmetleri ve antrepo hava kargo hizmetleri sektöründeki en büyük yabancı yatırımcı olarak; Hindistan'da şu ana kadar yaklaşık 10.000 Hindistan vatandaşına istihdam imkanı sağlamış ve ülkeye 250 Milyon Amerikan Doları'ndan fazla yatırım yapmıştır.

Bağlı ortaklıklarımız faaliyetlerine başladıkları günden bu yana, hiçbir suretle Hindistan'daki ulusal güvenlik çıkarlarına ve ülkedeki ilgili mevzuata aykırılık teşkil edecek bir faaliyette bulunmamıştır. İdari otoritelerce haksız ve gerçeğe aykırı iddialara dayanarak güvenlik izinlerinin iptal edilmesi neticesinde Hindistan'daki havalimanlarında yaşanabilecek olası sıkıntılar, gecikmeler, havalimanı faaliyetlerini ve sivil hava trafiğini olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şirketimiz, gerçeği yansıtmayan bu iddiaların aydınlatılması ve dolayısıyla bu talimatların iptali yönünde ilgili tüm idari ve hukuki yollara başvuracaktır.

Şirketimizin 2024 konsolide ciro toplamı yaklaşık 19,2 Milyar TL_(2024 yılı ortalama USD/TL kuru dikkate alındığında yaklaşık 585 Milyon USD) olup; işbu tutardaki bağlı ortaklıklarımızın payları aşağıdaki gibidir:

Celebi Nas: %8,80

CASI: %9,22

Celebi Delhi Carg %15,18

CGHI: %0,22

CGSC: %0,36

Ortaklığımızın paylarını etkileyecek önemde yeni gelişmeler olması durumunda hissedarlarımız bilahare bilgilendirilmeye devam edilecektir.



