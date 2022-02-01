Çelik Halat'ta görev değişimi

Yeni atama ile Ferhat Özmerzi, Çelik Halat Genel Müdürü oldu.

1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Çelik Halat Genel Müdürü Serdar Seylam’ın, Doğan Grubu bünyesinde farklı sorumluluklar alacak olması nedeniyle Ferhat Özmerzi Çelik Halat Genel Müdürü oldu.

1995 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun olan Ferhat Özmerzi, 1999 yılında Marmara Üniversitesi’nde Çağdaş İşletme Yönetimi Programı’nı tamamladı.

Kariyerine 1995 yılında Aselsan bünyesinde üretim mühendisi olarak başlayan Ferhat Özmerzi, 1998 yılında Sabancı&Bekaert ortaklığında bulunan Beksa’da görevine süreç mühendisi olarak devam etti.

2003-2008 yıllarında Bekaert Belçika ofisinde çeşitli görevlerde bulunan Ferhat Özmerzi, 2008-2013 yıllarında Bekaert Türkiye organizasyonunda teknoloji, kalite ve operasyonlardan sorumlu yönetici olarak görev aldı. 2013-2015 yıllarında ise Bekaert Slovakya ofisinde teknik süreçlerden sorumlu ülke müdürü olarak çalıştı.

2015-2016 yıllarında Nexans Denizli Fabrika Müdürü olarak çalışan Özmerzi, 2016-2020 yıllarında Goodyear Fabrika Müdürü olarak görev aldı.

2020-2021 yıllarında Frimpeks bünyesinde Global Operasyonları yöneten Özmerzi, son olarak 2021 yılı Şubat ayından bu yana Unika Genel Müdürü olarak çalıştı.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Çağlar Göğüş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 'Farklı pazar ve sektörlerdeki 27 yıllık deneyimi ile Çelik Halat’ın değer odaklı ve sürdürülebilir dönüşümüne değer katacağına inandığım Ferhat Özmerzi’ye Gruba hoşgeldin diyor, başarılar diliyorum. Bu vesiyleyle, Çelik Halat’da 20 yıla yakın zamandır büyük özveri ve heyecanla çalışan, yıllar içerisinde şirketin büyümesi ve gelişiminde çok önemli rol oynayan, özellikle son 2 yıldaki katma değerli ürünlere odaklı dönüşüme liderlik eden Serdar Seylam’a Çelik Halat’a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederim' dedi.



















