Çelik sektöründen 22 milyar dolar ihracat hedefi

Türk çelik sektörünün ihracat potansiyelinin artması hedefiyle çalışan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), pandemi nedeni ile gerçekleştiremediği 2019 yılı ile birlikte 2020 yılının ödüllerini düzenlediği tören ile sahiplerine sundu. Törende 2019 ve 2020 yılları için 20 farklı kategoride ilk 3’e giren 51 firmaya ödülleri takdim edildi. Toplamda 121 adet ödülün dağıtıldığı Çelik İhracatının Liderleri Ödül Töreni’nde her iki yılda da tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve DİLER oldu.

“İhracatta ‘Çelik’ gibi kuvvetliyiz”

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay şu ifadeleri kullandı: “Yüzde 69'a yakın değer bazında artış var. 13,2 milyar doları bulduk. Bu sene görünen o ki 20 milyar doları geçeceğiz. Bu da aslında içinde bulunduğumuz bu zor şartlara rağmen ne kadar büyük bir yolculuğa çıktığımızı ve çelik gibi kuvvetli olduğumuzu gösteriyor. Çelik ihracatımıza uygulanan ticaret politikaları önlemleri ile Trump'ın tokadını yedik, Avrupa Birliği'nin dostluğunu arkamızda göremedik. İhracatımızı bu kadar zorlu ortamlarda bu noktalara taşımak gerçekten takdire şayan. Sayın Başkanımız ile birlikte, sizlerle birlikte her gün sorunları çözmek için uğraşıyoruz. Sorunlar bitmiyor. Çelik sektöründe özel bir durum da var AKÇT anlaşmasından dolayı desteklerden de yararlanamadığı için hiçbir zaman bize para almaya gelmez, karşısına çıkan sorunları çözmek, aşmak için ne yapabiliriz diye konuşuruz. Sektöre baktığımız zaman 50 milyon tonluk bir kapasitemiz var. Kapasite kullanım oranlarımız da yüksek. 40 milyon ton civarında bir üretimimiz var. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde çelikte çok büyük yatırımlar bekleniyor. Bu sektör stratejik önemi büyük bir sektör.”

“Avrupa’nın en büyük yatırımcısı olacağız”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, “İhracatın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu her fırsat bulduğumuz anda ifade ediyoruz. 2018'de Trump'ın getirdiği vergiler ile ülkemize verdiği zararları hepimiz biliyoruz. Avrupa Birliği'nin altına imza atmış olduğu anlaşmalara rağmen, imzasına sözüne güvenilir dediğimiz ülkelerin bile böyle bir dönemde ticaret için neler yapabileceğini gördük. Her şeye rağmen ihracatımızı artırmış olmamız çok anlamlı ve değerli. Bütün bu olumsuzluklara rağmen çelik sektörünün yakaladığı bu başarıyı gönülden takdir ediyorum. Özellikle 2021 yılının ilk 8 aydaki başarı ayrı bir takdiri hak ediyor. Bugüne kadar çelik sektörü bu süreci büyük bir başarı ile yönetti. Kısa zaman içerisinde devreye girecek yatırımlar ile inşallah Avrupa'nın en büyük yatırımcısı olacağız. Şu anda bulunduğumuz 2’nciliği daha da yukarılara çıkaracağız. Bu ortamda ihracat ve yatırım yapmak sadece bir sanayicinin, ihracatçının, bir üretim sevdalısının yapacağı bir iş. Çelik sektörünün önüne uluslararası engeller çıkıyor ve şükür ki bunların hepsini geçerek tarih yazıyorsunuz. Ağustos ayında yakaladığımız başarı Eylül ayında gelecek rakamlarla birlikte tarihe geçecek” ifadelerini kullandı.

“İhracat pazarlarımızı çeşitlendirerek büyüyoruz”

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “Küresel çelik piyasasında önemli bir konumda bulunan sektörümüzün gücünü sürdürülebilir kılmak adına pandeminin ve korumacılık önlemlerinin neden olduğu kısıtlamalara karşı mücadele ederek çalışan Çelik İhracatçıları Birliği’nin üye firmalarına teşekkür ediyorum. Sektörümüz, ihracat tecrübesi sayesinde pazarlarını çeşitlendirmeyi başararak, büyümesini sürdürüyor. Bu yılın ilk sekiz ayında değerde ulaştığımız ihracat rakamı, geçen senenin toplam rakamının da üzerine çıkmış durumda. 2020 yılında değerde 12,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişken, bu yılın henüz ilk sekiz ayında 13,2 milyar dolara ulaştık. Miktar bazında ise 2020 yılında 20,3 milyonluk tonluk ihracatımıza karşın 2021 yılının ağustos sonunda ihracatımız 15,3 milyon tona ulaştı” dedi.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ise, “Yılı büyük bir rekorla kapatacağımızı öngörüyoruz. Miktarda 23-24 milyon tona ve bunun karşılığında da tahmini 20-22 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşacağımızı hesaplıyoruz. Sektörümüz, ülkemizin otomotiv, tekstil ve kimyadan sonra dördüncü büyük ihracat kalemi. Ancak değer bazında gerçekleştirdiğimiz ihracatımızla ağustos ayında otomotiv sektörüne ufak bir farkla birinciliği kaptırdık. Türkiye ihracatındaki payımızı tekrar yüzde 10’ların üzerine çıkardık. Çabamız Eylül ayında birinciliğe ulaşmak.

Bunun için de Trump’a rağmen, Amerikan Ticaret Bakanlığına rağmen, 25 yıl önce attığı AKÇT imzasını yok sayan Avrupa Komisyonu’na rağmen, DTÖ kurallarını hiçe sayıp ihracatımıza engeller koyan ülkelere rağmen, aldıkları teşviklerle haksız rekabet yaratan rakiplerimize rağmen ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırıp, milyarlarca dolarlık ihracat gerçekleştirmemizi sağlayan ihracatçılarımıza bir kez daha Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu olarak teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

Ödül listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

2020 yılı;

TÜM ÜRÜNLERDE EN ÇOK İHRACAT KATEGORİSİ

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş.

DİLER DIŞ TİCARET A.Ş.

İNŞAAT ÇELİĞİ VE FİLMAŞİN KATEGORİSİ

İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş.

DİLER DIŞ TİCARET A.Ş.

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.





PROFİL KATEGORİSİ

MESCİER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş.

ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş.

ALAŞIMLI ÇELİK KATEGORİSİ

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TEL KATEGORİSİ

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş.

BEKAERT KARTEPE ÇELİK KORD SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş.

BAĞLANTI ELEMANLARI KATEGORİSİ

NET CİVATA VE VİDA SANAYİ A.Ş.

ÇETİN CİVATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TEKNİK BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

İNŞAAT AKSAMI KATEGORİSİ

ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ VE TESİSAT A.Ş.

TEMSAN YAPI VE MAKİNA ENDÜSTRİ A.Ş.

CS WIND TURKEY KULE İMALATI A.Ş.

ÇİVİ-ZİNCİR KATEGORİSİ

SERTEL VİDA METAL A.Ş.

BEKSAN ÇİVİ TEL MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM SAN. TİC. A.Ş.

PASLANMAZ KATEGORİSİ

POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş.

NİKEL PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

CEMSUN PASLANMAZ ÇELİK A.Ş.

YARI MAMUL KATEGORİSİ

İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş.

YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.

KAPTAN METAL DIŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş.

SOĞUK ÇUBUK KATEGORİSİ

HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AKÇELİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALP STEELS METAL DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BOYUNA DİKİŞLİ BORU KATEGORİSİ

YÜCEL BORU İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

BORUSAN İSTİKBAL TİCARET TÜRK A.Ş.





SPİRAL DİKİŞLİ BORU KATEGORİSİ

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜMRAN ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.





SICAK YASSI KATEGORİSİ

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.

SOĞUK/KAPLAMALI YASSI KATEGORİSİ

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

TATMETAL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.





ORTA ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ

G METAL DEMİR ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

IŞIK ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

GÜNEY INTERNATIONAL DIŞ TİCARET A.Ş.

ORTA ÖLÇEK EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT KATEGORİSİ

GEDİK KAYNAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

IŞIK ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BÜYÜK ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ

ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.

KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

BÜYÜK ÖLÇEK EN YÜKSEK BİRİM FİYAT KATEGORİSİ

SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş.

BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

BÜYÜK ÖLÇEK EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT KATEGORİSİ