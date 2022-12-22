CEO Club / CEO Agenda 2023

Türkiye'nin en büyük holding CEO'larının konuşmacı olarak yer aldığı 'CEO Agenda 2023' toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük holding CEO'larının konuşmacı olarak yer aldığı 'CEO Agenda 2023' toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

CEO'lar 2022 yılının değerlendirmesini yaparken, 2023'e ilişkin plan ve öngörülerini de paylaştı. Mandarin Oriental Bosphorus otelde gerçekleşen etkinliğe Tekfen Şirketler Grubu Başkanı Ali Pandır, Doğan Holding CEO'so Çağlar Göğüş, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ile Akfen Holding CEO'su Selim Akın katıldı.

CEO Club etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplantıyı çok sayıda CEO ve üst düzey yönetici takip etti. Toplantının ana sponsoru Atış Şirketler Grubu, Co-Sponsoru Borusan Otomotiv ve destek sponsorları Clifford Chance, Çiftçi Attorney Partnership, İttifak Holding ve Gürman Grup oldu.