CEO'lar 2023 ajandalarını açıkladı

Türkiye'nin en büyük holding CEO'larının konuşmacı olarak yer aldığı 'CEO Agenda 2023' toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.
CEO'lar 2022 yılının değerlendirmesini yaparken, 2023'e ilişkin plan ve öngörülerini de paylaştı.
Mandarin Oriental Bosphorus otelde gerçekleşen etkinliğe Tekfen Şirketler Grubu Başkanı Ali Pandır, Doğan Holding CEO'so Çağlar Göğüş, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ile Akfen Holding CEO'su Selim Akın katıldı.
Toplantının moderatörlüğünü ise Capital & Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük üstlendi.