Cheetos ve Haytap’tan sokak hayvanları için iş birliği

Haytap ve Cheetos iş birliğiyle sokak hayvanları için hayata geçirilen kampanya kapsamında sokak hayvanları için 7 bölgeden 7 ilde bakımevleri ve ameliyathaneler kurulacak.

PepsiCo’nun markası Cheetos, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP ) iş birliğiyle sokak hayvanlarının yaşamlarını iyileştirmeye yönelik yeni bir kampanya başlattı.

Haytap ve Cheetos iş birliğiyle Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Sokak Hayvanları ve Evcil Hayvanlar Algısı” başlıklı kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre şekillendirilen kampanya kapsamında, sokak hayvanları için 7 bölgeden 7 ilde bakımevlerine ameliyathaneler kurulacak. Tüketiciler, kasım ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında her Cheetos’la HAYTAP’a destek vermiş olacak. Kampanyanın önemli bir ayağını da bakımevlerindeki sokak hayvanları için hayvan severler nezdinde farkındalık yaratmak ve onların sahiplendirilmesini kolaylaştırmak oluşturuyor. Bu amaçla “Cheetos Pati Haritası” adıyla Türkiye’nin ilk hayvan bakımevi haritası oluşturuldu.

Projenin tanıtım toplantısı PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber, HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat ve Oyuncu ve hayvansever Eda Ece tarafından gerçekleştirildi.

Basın toplantısında konuşan PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber şunları söyledi:

“Cheetos bütün PepsiCo markaları gibi doğayla ve bu gezegeni paylaştığımız tüm canlılarla uyum içinde yaşamamız ve biyoçeşitliliği korumamız gerektiğine inanıyor. İşimizi yaparken sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye, toplum için fayda yaratmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda temel vizyonumuz; tüm canlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sürdürülebilir projelerle aktif bir toplumsal yaşama katkıda bulunmak.”

STK KONUSUNDA FARKINDALIK DÜŞÜK

Ipsos’un Cheetos sponsorluğunda bu yılın Nisan ayında yaptığı “Türkiye’de Sokak Hayvanları ve Evcil Hayvanlar Algısı” başlıklı araştırma kampanyanın hazırlanmasında yol gösterici oldu. Türkiye’nin en geniş kapsamlı sokak hayvanları algı araştırmasından çıkan sonuçlar toplumun büyük kesiminin sokak hayvanlarına olumlu baktığını gösterdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı sahiplendiği veya evinde baktığı bir hayvan olduğunu söyledi. Bu hayvanların yüzde 50’sini kediler, yüzde 34’ünü köpekler, yüzde 32’sini muhabbet kuşları oluşturuyor. Hayvan sahiplendiğini veya evinde baktığını söyleyenlerin yüzde 69’u ise bunun bir iki yıl veya daha yakın bir zamanda gerçekleştiğini ifade etti. Bu sonuç pandemi döneminde hayvan sahiplenenlerin ve evlerinde bakanların sayısının hızla arttığını ortaya koyuyor. Sahiplendiği veya baktığı hayvan olmayanların gerekçelerinin başında ise yaşadıkları evin veya muhitin müsait olmamasıyla temizlik ve sağlık kaynaklı endişeler geliyor.

Soruları yanıtlayanların yüzde 97’si evcil hayvanların sahiplenilmesini son derece olumlu veya oldukça olumlu bulurken yüzde 99’u da insanların sokak hayvanlarını beslemesini son derece olumlu veya oldukça olumlu bulduğunu ifade etti. Katılımcılara göre sokak hayvanlarının ihtiyaçları arasında beslenme, barınma, sağlık ve can güvenliği öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 97’si sokak hayvanlarının ihtiyaçları konusunda markaların sorumluluk alması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların sadece 3’te 1’i hayvanlar konusunda faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu biliyor. Bu alanda en çok tanınan sivil toplum kuruluşlarından olan HAYTAP’ı bile hiç duymadığını ifade edenlerin oranı yüzde 38 oldu. Bu sonuçlar sokak hayvanları ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları konusunda farkındalığın ne kadar düşük olduğunu ortaya koydu.