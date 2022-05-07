Chelsea ABD'lilere satıldı. Abramoviç para alacak mı?

Rus oligark Roman Abramoviç'in sahip olduğu İngiliz futbol kulübü Chelsea, ABD'li Todd Boehly'nin dahil olduğu konsorsiyuma 5,25 milyar dolara satıldı.

İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus oligark Roman Abramoviç'in sahip olduğu futbol kulübü Chelsea'nin satışında sona gelindi.

Chelsea, eski Guggenheim Partners Yönetim Kurulu Başkanı Todd Boehly ve Clearlake Capital'in liderlik ettiği konsorsiyuma 4,25 milyar sterlin (5,25 milyar dolar) bedelle satıldı. Söz konusu anlaşmanın 2,5 milyar sterlinlik kısmı hisse devri için, 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise kulübün gelecek yatırımları için ayrıldı.

Satış süreci, Abramoviç'e yaptırım uygulayan İngiliz hükümetinin onay vermesinin ardından tamamlanacak. Satışın ilgili otoritelerden izin alması durumunda Chelsea, ABD'lilerin İngiltere futbolunda tümüyle sahip olduğu 10. kulüp olacak.

Abramoviç satış gelirinden muaf tutulacak

İngiltere hükümetinin, Roman Abramoviç'in de aralarında yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün zor bir sürece girmesine yol açmıştı. Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu.

İngiltere yeni yaptırım paketine Roman Abramoviç’i de ekleyerek ünlü milyarderin ülkedeki tüm malvarlığına el konulduğunu açıklamıştı. Chelsea kulübünün sahibi olan ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç, açıklanan yaptırımlar sonrasında Mart ayı başında kulübün yönetimini Chelsea Vakfı’na devrederek satışa çıkardığını açıklamıştı. Bloomberg'in haberine göre, Abramoviç'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınırken, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtilmişti.

Espri ciddiye alınınca Göztepe söylentisi çıkmıştı

Türkiye'de de büyük ilgi gören bu gelişmeler üzerine Abramovich’in Göztepe satın almaya çalıştığına dair söylentiler çıkmıştı. Ancak çok konuşulan bu söylentilerin İngiliz gazeteci Thom Gibbs’in esprili bir yorumu ve “Roman Abramovich jetini ve yatını Türkiye’ye taşıyor – sıradaki Chelsea V.2.0 olabilir” başlıklı yazıdaki Chelsea ile Göztepe arasında paralellikler kurduğu bir şakadan kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Göztepe kulübü de basına yansıyan haberlerin ardından iddiayı yalanlamıştı.