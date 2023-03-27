Chelsea, olağanüstü zarar açıkladı

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, önceki sahibi Rus Roman Abramovich'e yaptırımlar uygulanmasının ardından "olağanüstü harcamalar ve gelir kaybı" nedeniyle zarara uğradığını duyurdu.

27.03.2023 17:22:450
Paylaş Tweet Paylaş
Chelsea, olağanüstü zarar açıkladı

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, önceki sahibi Rus Roman Abramovich'e yaptırımlar uygulanmasının ardından "olağanüstü harcamalar ve gelir kaybı" nedeniyle 2021-22 sezonunda 121,3 milyon sterlin (2,8 milyar lira) net zarara uğradığını duyurdu.

İngiliz ekip, internet sitesinden 2021-22 dönemi yıllık mali sonuçlarını açıklayarak, takımın yıllık finansal durumunun kulübün önceki sahibine uygulanan yaptırımlardan etkilendiğini bildirdi.

Abramovich, geçen mart ayında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmişti. Chelsea'nin, geçen mayıs ayında Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Chelsea, olağanüstü zarar açıkladı

Chelsea, olağanüstü zarar açıkladı

Yeni dönemin kuralı: Ucuz olan kazanıyor

Yeni dönemin kuralı: Ucuz olan kazanıyor

Capital 500 Ödül Töreni Sedef Seçkin Büyük Açılış konuşması

Capital 500 Ödül Töreni Sedef Seçkin Büyük Açılış konuşması

Capital 500 Ödül Töreni 2023

Capital 500 Ödül Töreni 2023

Capital 500 Ödül Töreni ve Liderlerin Gelecek Vizyonu Paneli

Capital 500 Ödül Töreni ve Liderlerin Gelecek Vizyonu Paneli

İş adamı Kemal Zorlu son yolculuğuna uğurlandı

İş adamı Kemal Zorlu son yolculuğuna uğurlandı

Yorum Yaz