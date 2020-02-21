Çiftçi destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere 2 milyar 674 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün başlıyor. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı.



Pakdemirli, mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı.



1.4 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK



Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.



Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:



"Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL



Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek



0 ve 2 olanlar (21 Şubat), 4, 6 olanlar (28 Şubat), 8 olanlar (6 Mart) 18.00’den sonra



Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00’dan sonra)

Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL

Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL

Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL

Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL."