Çin ve Rusya, Sibirya'dan doğal gaz boru hattı inşa edecek

Çin ve Rusya'nın Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının inşasına yönelik araştırma ve müzakereleri teşvik edeceği bildirildi.

22.03.2023 16:16:510
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Çin ve Rusya, Sibirya'dan doğal gaz boru hattı inşa edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından iki liderin imzasının bulunduğu ortak bildiriyi yayımladı.

Bildiriye göre, iki ülke Rusya'nın Sibirya bölgesinden başlayıp Moğolistan'dan geçerek Çin'e doğal gaz ulaştıracak Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı inşasına yönelik araştırma ve müzakerelerin ilerletilmesi sağlanacak.

Çin ve Rusya petrol, doğal gaz, kömür, elektrik ve nükleer enerji alanındaki işbirliği projelerini de destekleyecek.

Rusya, Çin'e 98 milyar metreküp doğal gaz gönderecek

Putin dün yaptığı açıklamada, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı konusunda Çin ile tüm parametrelerde anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Rusya'nın mevcut ve müzakere edilen projelerle Çin'e 2030'a kadar 98 milyar metreküp gaz ve 100 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edeceğini ifade eden Putin, Rus firmaların Çin ekonomisinin enerji talebini karşılamaya hazır olduğunu kaydetmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının 50 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip olacağına işaret ederek, "Bu oldukça büyük bir miktar. Kuzey Akım'ın kapasitesi 55 milyar metreküp. Bu da böyle bir projenin Kuzey Akım'ın yerini tamamen alacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın doğal gaz tüketiminde önde gelen ülkelerinden Çin, 2022'de yaklaşık 109 milyon ton doğal gaz ithal etti.

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