Çin, yabancı bankaların önündeki engelleri kaldırdı

Çin, yabancı bankalarla ilgili yönetmeliği revize ederek yabancı bankaların ülkede şube açmasını ve finans sektöründeki faaliyetlerini kolaylaştırma yönünde bir adım daha attı.

26 ARALIK, 20190
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Çin, yabancı bankaların önündeki engelleri kaldırdı

Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, revize edilen yönetmelikle ilgili detaylar paylaşıldı.

Buna göre, Çin’de şube açmayı planlayan yabancı bankalardan zorunlu varlık talebi ve yuan ile işlem yapmak için izin alma prosedürü iptal edildi. Yabancı bankaların açacakları şubelere transfer etmesi zorunlu fon miktarı da 500 bin yuana düşürüldü.

Açıklamada, bankacılık sektörünün dışa açılma boyutunu genişletmek, yatırım ortamını iyileştirip bankacılık alanında adil rekabeti artırarak reel ekonominin niteliği ve verimliliğine hizmet etmek amacıyla yönetmelikte değişiklik yapıldığı bildirildi. Aynı zamanda Komisyon’un denetimi güçlendirerek herhangi bir sistematik riskin oluşumunu önlemeyi hedeflediği kaydedildi.

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