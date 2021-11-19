Çin yolu kısaltıyor: İlk aktarmasız yük treni sefere başladı

Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinden Avrupa kıtasına ilk aktarmasız yük treni seferi, Rusya'ya doğru yola çıktı.

19.11.2021 10:20:000
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Çin yolu kısaltıyor: İlk aktarmasız yük treni sefere başladı

Guicou Ticaret Dairesinden yapılan açıklamaya göre müzik enstrümanları, elektronik aletler ve seramik malzemeler taşıyan trenin 3 Aralık'ta başkent Moskova'nın yakınındaki Vorsino kentine ulaşması bekleniyor.

Herhangi bir aktarmanın yapılmayacağı seferde, tren İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli sınır kapısından Rusya'ya geçecek.

Çin'in göreli daha az gelişmiş bölgelerinden biri olan Guicou'dan yüklenen mallar, daha önce Çongçing, Çıngdu ve Şian kentlerinden kalkan trenlerle Avrupa ve Orta Asya ülkelerine taşınıyordu.

Yeni tren rotası, 53 gün süren deniz yolu aktarmalı taşıma rotasına göre taşıma süresini 15 gün kısaltacak.

Rusya'nın ardından Polonya ve Almanya gibi diğer Avrupa destinasyonlarına da aktarmasız tren seferlerinin düzenlenmesi planlanıyor.

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