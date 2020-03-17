Çin'de 5 milyon kişi işsiz kaldı

Çin'de koronavirüsün etkilerinden biri de işsizlik oranında kendini gösterdi. Ülkede işsizlik şubat ayında yüzde 6,2 ile rekor kırdı.

17 MART, 20200
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Çin'de 5 milyon kişi işsiz kaldı

Çin'de yeni koronavirüs salgınına bağlı olarak ocak-şubat döneminde yaklaşık 5 milyon kişi işini kaybetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı açıklamada ülke genelinde işsizlik oranının yüzde 6,2 ile rekor kırdığını belirtmişti. İşsizlik oranı Aralık ayında yüzde 5,2 ve Ocak ayında yüzde 5,3 seviyesindeydi. Çin'de istihdam edilenlerin sayısı 2019 sonunda 442,47 milyon olmuştu.

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