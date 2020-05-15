Çin'de sanayi üretimi beklentileri aştı

Çin'in sanayi üretimi nisan ayında beklentilerden daha hızlı ararken; perakende satışlar ise düşmeye devam ediyor.

15.05.2020 09:11:000
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Çin'de sanayi üretimi beklentileri aştı

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'de nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9  yükseldi. Bu, 2020 yılında gerçekleşen ilk artış oldu. Analistler sanayi üretiminin Nisan'da yüzde 1,5 artmasını  bekliyorlardı. Mart ayında üretim yüzde 1,1 azalmıştı.

Nisan ayında perakende satışlar ise düşmeye devam etti. Yılın  ilk 3 ayında koronavirüs salgını nedeniyle alınmış tedbirlerin  etkisi ile azalan perakende satışlar Nisan ayında da yüzde 7,5 düştü. Beklentiler yüzde 7,0 düşüş olacağı yönündeydi.

Çin'de sabit varlık yatırımları ise yılın ilk 4 ayında yüzde 10,3  azaldı. Ocak-Mart döneminde düşüş yüzde 16,1 olmuştu. Analistler 4 aylık dönemde satışların sabit varlık yatırımlarının yüzde 10,0 azaldığını tahmin ediyorlardı.  Özel sektör sabit varlık yaırımları ilk 4 ayda yüzde 13,3 düştü. Ocak-Mart döneminde özel sektörün yatırımları yüzde 18,8 gerilemişti.

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