Çin'in büyümesi %3,5'e düşebilir

Çin'deki koronavirüs salgını, imalat aktivitesini olumsuz etkiledi. Morgan Stanley analistleri üretimin geçtiğimiz hafta normale göre yüzde 30.50 seviyesinde olduğunu bildirdi

Morgan Stanley analistleri tarafından yazılan notta, koronavirüs salgınına yeteri kadar hızlı kontrol altına alınmaması durumunda Çin’in ekonomik büyümesinin birinci çeyrekte yüzde 3.5 seviyesine kadar düşebileceği bildirildi.

Çin sağlık otoriteleri Çarşamba günü, bir çoğu salgının merkezi olan Hubei’de olmak üzere, 2,004 kişinin hayatını kaybettiğini 74,185 kişinin de virüsten etkilendiğini teyit etti.

İmalat aktivitesi Kovid-19 olarak isimlendirilen virüs salgınının yayılımını engellemek için çalışmaların durdurulması ile aksamaya uğramıştı. Fabrikalar online çalışmaya yönelirken, Morgan Stanley analistleri üretimin geçtiğimiz hafta normalin yüzde 30-50’si seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, tekstil, cep telefonu ve otomobil gibi ürünlerin küresel arz zincirinin önemli bir parçası. Üretim ağında uzatılan ara vermeler yalnızca bu ürünlerin arzını değil diğer piyasaların ürünlerini üretebilmeleri de etkileyecek.

Morgan Stanley analistleri Çin’deki imalat üretiminin bu ayın sonu itibariyle yüzde 60-80 seviyesine ulaşmasını ve Mart’ın sonuna doğru da normal seviyelerine dönmesini beklediklerini belirtti.